Hermosillo: Terminarán este mes obras que presentaron atraso

HERMOSILLO, Sonora.-Aunque se tenía previsto terminar cinco obras el 31 de diciembre, debido a varias situaciones que generaron atrasos se espera finalizarlas a más tardar este mes, señaló Gerardo Togawa Espinoza.

El director de Infraestructura de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue) indicó que las obras son, la de la calle Pino Suárez, ocho calles de la colonia Constitución, calle Narbona y los bulevares López Portillo y Jaudiel Zamorano.

“Hay diferentes fechas de término”, expuso, “el recarpeteo es una actividad muy rápida, estamos previendo que en las próximas dos semanas pudiéramos estar terminando la mayoría de ellas en calles más grandes como Pino Suárez, López Portillo”.

“Nuestro interés fue terminar el 31 de diciembre, estuvimos trabajando hasta el último día del año”, aseguró, “llevamos muy buen avance pero queremos explicar el porque hay varias obras todavía”.

OTROS TRABAJOS

La obra del bulevar López Portillo, entre calle Maza de Juárez y bulevar José María Morelos, detalló que se trabajó en conjunto con Agua de Hermosillo para el cambio de una tubería de 8 pulgadas en el cuerpo Sur.

“La excavación fue sobre esta tubería y en el transcurso de la obra se presentaron colapsos en el drenaje sanitario en el cuerpo Norte”, dijo, “en reuniones con Agua de Hermosillo fue necesaria la coordinación con ellos para cambiar esos colectores”.

Expuso que se llevan a cabo trabajos de excavación, que inician desde la calle Gral. B. Reyes hasta la Gral. Piña, para trabajar en una tubería de drenaje.

No podemos permitir que una calle recién recarpeteada o rehabilitada encuentre baches por la reparación de este colapso, por eso tuvimos que frenar un poco los trabajos para poder coordinarnos con Aguah para el cambio de esta tubería”, mencionó.

En cuanto a la obra en la calle Pino Suárez, Towaga Espinoza explicó que el atraso se debe a un tema de calidad, pues se trabajó para colocar la planta de asfalto y no se permitió colocar el material hasta que se contara con las especificaciones.

“Arrancamos con el recorte de carpeta y estuvimos unos días sin actividad precisamente para poder poner en punto esta planta, poder hablar de la calidad y se iniciaron con los tiros de carpeta y estamos avanzando sobre ese punto”, recalcó.

Ya quedó recarpeteado un tramo de la calle Pino Suárez, del bulevar Obregón hacia la Colosio. Fotografía: Teodoro Borbón.

AL SUR

Otra que quedó pendiente fue la del bulevar Jaudiel Zamorano, mencionó, la cual cuenta con una línea de 24 pulgadas que abarca el bulevar López Riesgo hasta la calle Horizonte, pero no era posible dejar sin el recurso a los ciudadanos que viven en la zona durante la temporada.

“Esta tubería teníamos que cerrar las válvulas para que no tuviera agua y poder trabajar en ella pero no podíamos cerrar las válvulas hasta que no estuviera terminada la tubería de 24 pulgadas que se encuentra en el conducto Altares”, comentó.

EN LA CONSTITUCIÓN

Mientras que en el paquete de ocho calles de la colonia Constitución, aclaró que se tiene un atraso en tres calles al haber un colector de drenaje sanitario de 24 pulgadas a una profundidad de cuatro metros.

“Nos hemos retrasado tres calles por la gran profundidad, eso aunado a la tarjea de ocho pulgadas a 8.4 metros de profundidad en la Benito Quintana. Esto nos ha retrasado el recarpeteo de la colonia”, mencionó.

Togawa Espinoza indicó que en la calle Justo Sierra, la cual se recarpeteó desde la Juárez hasta Santos Degollado se logró hacer en menos de diez días.

“En la calle Narbona, estuvimos trabajando en la última cuadra para llegar al Centro Cultura, ubicado en la parte más alta de la vialidad, nos sale piedra en el cerro y para poder trabajar el cambio de la infraestructura, nos hemos tardado en el tema del corte para sacar esa tubería que está en medio de la roca”, dijo.

El titular de Infraestructura manifestó que en los últimos días se realizó un recorrido en las calles con obra pendiente para poder informar a la población de la situación en la que están las empresas que trabajan en ellas.

A pesar de los atrasos en las obras, el funcionario puntualizó que no se encareció el presupuesto, el cual fue de 120 millones de pesos.