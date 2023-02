Hermosillo: Sufren los peatones por crucero peligroso del Luis Encinas y Solidaridad

HERMOSILLO, Sonora.- Los bulevares Luis Encinas y Solidaridad, un cruce usado a diario por trabajadores, ocupa el nada honroso tercer lugar como el crucero más peligroso de Hermosillo al no contar con líneas peatonales, semáforos inteligentes peatonales ni cultura vial, lo cual origina accidentes de tránsito.

Según cifras de las autoridades de la Policía Municipal, con base a llamadas a la línea de emergencia 911, del 1 de enero al 16 de noviembre de 2022, fueron atendidos un total de 130 accidentes viales, de los cuales 125 fueron choques por alcances, tres contra objetos fijos, uno por atropellamiento y uno por caída de pasajero.

Para el peatón sí es peligroso porque no hay un semáforo que les indique para pasar, ellos pasan por donde sea, si ellos ven que por aquí no hay carro por ahí van a pasar y para el automovilista no tanto porque está bien señalado”, expuso Juan Luis Peralta Navarro, de 34 años, de oficio taxista.

Alrededor del cruce de los bulevares Luis Encinas y Solidaridad hay supermercados, fábricas, maquiladoras, comercios como bancos e instituciones gubernamentales que lo convierte en las mañanas y en las tardes una zona transitada por vehículos y peatones.

“El automovilista no da el pase, yo me espero a que ellos terminen de pasar, pero no dan el pase, tampoco hay rayas amarillas, aquí somos varios los peatones que cruzamos por aquí, si es necesario que pongan más atención para evitar problemas”, expresó Verónica Corral Gutiérrez, peatón, de 50 años de edad.

En cada esquina de este cruce en análisis, hay una desviación para los vehículos que van a doblar del bulevar Luis Encinas al bulevar Solidaridad en el lado Oriente mientras que en el Poniente es al contrario, hay un camino para cortar de Solidaridad a Luis Encinas.

Cada uno de estos caminos de desviación cuenta con un letrero de “ceda el paso”, sin embargo es omitido por las personas a bordo de los automóviles.

“Lo que haría falta son los semáforos peatonales cuando te indiquen cuándo pasar y cuándo no, porque como no se ve y muchas veces vienen los carros bien rápido, y sí, tienes que correr” para llegar a la banqueta, manifestó Bruno Rocha Trejo, de 21 años de edad.

La causa más común entre los choques que han ocurrido aquí es por el exceso de velocidad, de acuerdo a la Policía Municipal, además que hay un riesgo latente para el peatón debido a que no hay señalamientos eficaces para darles un cruce seguro.