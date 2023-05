Hermosillo: Solicitan señalamientos en canal del Quintero Arce y Oasis Santa Fe

HERMOSILLO, Sonora.- En el canal que se ubica en la avenida Carlos Quintero Arce y Batallón San Patricio, en Oasis Santa Fe, se han impactado vehículos, motocicletas y se han caído peatones, de acuerdo a testigos.

Miguel Ángel López Valenzuela, un comerciante de comida que está en el sitio, explicó que la avenida Quintero Arce justo en este punto se convierte en un tramo de dos carriles de circulación y esta misma vía para el lado de Real del Carmen es de cuatro carriles.

Justo en el lugar donde se convierte en dos carriles de circulación no hay lámparas y por las noches es un sitio oscuro y quienes circulan a exceso de velocidad en vehículos son los más propensos a impactarse contra las vallas del canal.

No hay luz, no se ve en la noche y en el día tampoco, los que conocemos a veces hasta nos andamos yendo para el canal y la gente que no conoce se cierra ahí y es cuando se van los carros”, manifestó Gustavo Aguilar Bustamante, otro entrevistado.