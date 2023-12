Hermosillo: Se preparan para la celebración a "La Morenita" en el Cerro de la Virgen de Guadalupe

HERMOSILLO, Sonora.- Los preparativos para la celebración del 12 de diciembre en el Cerro de la Virgen se realizan desde hace varios días y se espera, que como cada año, cientos de feligreses vayan a visitar a la madre de Jesús.

Rolando Ventura, quien vende veladoras en el lugar desde hace varios años, platicó que desde hace alrededor de una semana y media, se empezaron a ver los trabajos de limpieza y restauración del lugar, ya que muchas personas ayudan, no sólo los propietarios del terreno.

“La mayoría lo hace por gusto y por pagar mandas”, agregó, “pero todos los años viene gente diferente.

“También retiran toda la cera y las velas que quedan en las capillas de aquí, de la orilla, porque la gente que no puede subir hasta arriba, sube aquí cerquita”.

Diariamente llegan fieles a visitar a la Virgen de Guadalupe, comentó el comerciante, especialmente viajeros y traileros que se encomiendan a la Santa Madre de Dios antes de emprender su viaje o se detienen a su paso por la carretera.

La imagen de la Virgen de Guadalupe plasmada en el Cerro de las Víboras, está localizada a la altura del kilómetro 246 de la carretera Federal México 15, Hermosillo-Guaymas, y fue creada a finales de la década de 1950, de acuerdo con la información brindada por los responsables del lugar.

Los días 11 y 12 de diciembre son los que mayor número de personas se reúnen en el Cerro de la Virgen, pero algunos devotos de “La Morenita” prefieren visitarla en los días previos a la celebración para evitar congestionamientos.

Así lo hicieron el grupo de compañeras y amigas de la Asociación Mexicana para la Superación Integral de la Familia (Amsif), quienes acudieron a rezar un Rosario a la Virgen de Guadalupe y acompañarla un rato por su próximo festejo.

Las mujeres aseguraron que son 100% devotas de la Virgen y algunas le atribuyen milagros, como Juana Alicia Arias Rodríguez, quien aseguró que hasta hace cuatro años tenía complicaciones para caminar, pero la Virgen del Tepeyac la sanó, luego de prometerle que la visitaría en la Basílica de Guadalupe.

“Yo le prometí que si iba a México, iba a subir al cerrito, a pesar del problema de mi rodilla por el nervio y todo, y llegamos en un tour, subí a jalones y a como pude, gracias a mi Virgencita que me permitió llegar.

Cuando me senté allá en su casita, empecé a sentir una paz muy bonita”, recordó, “y en eso me levanté y ya no tenía nada, no me dolía nada, bajé del cerro como una chamaca, de verdad te lo digo, es un bonito milagro que me hizo mi Virgen, por eso siempre estoy con ella”.