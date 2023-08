Hermosillo: ¿Qué pasa si abandona un vehículo en la calle?

HERMOSILLO, Sonora.- Por falta de un presupuesto para su reparación mecánica, algunos de ellos siniestrados y otros porque simplemente son viejos, los vehículos en desuso conocidos como autos chatarra permanecen meses y hasta años en banquetas y calles.

Estos automóviles por el largo tiempo que quedan estacionados en las calles generan una serie de problemas, principalmente de inseguridad, riesgo sanitario, falta de espacio para la circulación vial e imagen urbana.

Las colonias del Centro y Norte de Hermosillo son los sitios donde se acumulan los vehículos en desuso en la vía pública, y el 20% de los reportes recibidos son en talleres mecánicos, informó Sergio Pavlovich Escalante.

La basura se observa en un auto chatarra por la avenida Túneles en la colonia Tierra Nueva.

El Director de Servicios Públicos Municipales precisó que a casi dos años de la actual administración, del 15 de septiembre de 2021 al 18 de julio de 2023, la Patrulla Verde ha retirado 125 vehículos de las calles.

Explicó que también durante dicho periodo se han aplicado 124 multas con una recaudación de 64 mil 467.40 pesos, además de la entrega de mil 416 notificaciones de retiro.

Sí, hemos tenido sanciones y seguimos con las notificaciones. Últimamente, no hemos retirado vehículos porque la verdad están haciendo caso a las notificaciones, como que ya se dieron cuenta de que vamos en serio.

“Recordemos que nosotros vamos, pegamos una calcomanía donde nosotros les damos de 10 a 15 días hábiles para que puedan retirar su vehículo y eso está teniendo efecto”, expuso, “porque en las últimas tres semanas hemos retirado como tres vehículos nada más”.

El mayor número de autos en desuso se ubican principalmente en 10 colonias: Balderrama, San Benito, Olivares, Ley 57, Sahuaro, Jesús García, 4 de Marzo, Álvaro Obregón, Solidaridad y Centro.

En la calle San Pedro casi con Reforma permanece otro automóvil en desuso.

La colonia Centro es de los sectores que más recibe reporte de carros abandonados en la vía pública, reveló, un mes atrás, hubo varios retiros de unidades y fueron llevados al corralón de Oficialía Mayor, en la colonia Las Minitas.

Agregó que todos los vehículos retirados se pueden recuperar, siempre y cuando el ciudadano pague la multa en Tesorería Municipal, más los gastos de almacenaje y grúa, que se tienen que cubrir en el Depósito Vehicular Municipal (Corralón).

Cuando son reporte de talleres son de 10 a 15 vehículos los que hay que notificar, y esos, son los que realmente hacen caso”, aseguró.

LES DAN ULTIMÁTUM

Rosaura Carrillo Gil, vecina de la colonia Sahuaro, expresó que hace siete días, uno de sus vecinos tuvo que remover un vehículo que tenía abandonado desde hace varios años por fuera de su casa, ya que la Patrulla Verde le dio un ultimátum.

Vinieron los del Ayuntamiento y le dijeron al vecino que quitara ese ‘cochinero’ de ahí. No se me hace justo, oiga, tenía años el carro por fuera de la casa”, indicó.

“De vieja metiche no me bajaba”, manifestó, “y lo que tuve que hacer es reportarlo, ni modo, y si me hicieron caso, después de dos semanas, pero vinieron y le dijeron que moviera el carro; era un vochito”. La reportante de las calles Etchojoa y Cabo San Pedro indicó que al vehículo ya le habían quebrado los cristales, robado los neumáticos y lo usaban como contenedor de basura, lo cual afectaba a los habitantes por los olores fétidos insoportables.

Azucena Cárdenas, de la calle Campo Verde, en la colonia Solidaridad, afirmó que además de los delincuentes, los autos chatarra atraen basura, fauna nociva y le dan una mala imagen al sector.

Algunos los movía (el mecánico), pero otros no, hasta los tenía encima de la banqueta porque dentro del terreno ya no le cabían. Estaban todos empolvados y todo, y lo malo es que se escondían los cholos ahí”, comentó.

En la calle Francisco I. Madero de la colonia La Caridad se encuentra otro vehículo abandonado.

¿QUÉ PASA SI ABANDONO EL VEHÍCULO EN LA CALLE?

Roba un espacio de estacionamiento a otro vehículo de la colonia.

Acumula basura debajo del automóvil y alrededor, sobre todo, en temporada de lluvias.

Atrae susceptibilidades a vandalismo.

Pueden ser usados para funciones que no son propiamente de un automóvil.

Atrae animales.

MULTA

Entre $4,000 y $4,500

CUÁNTO PUEDE DURAR EL AUTO TRAS LA NOTIFICACIÓN

De 10 a 15 días hábiles para que puedan retirar el vehículo.

DÓNDE REPORTAR

Patrulla Verde: 6622291983 (mensaje por WhatsApp).

Atención Ciudadana: 072

Redes sociales de Servicios Públicos Municipales.

COLONIAS AFECTADAS

De acuerdo con las autoridades municipales, el mayor número de vehículos chatarra se concentran en las siguientes colonias de Hermosillo: