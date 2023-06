Hermosillo: Para Uziel rodar en bici le da un sentido a su vida

HERMOSILLO, Sonora.- La bici le dio un sentido a la vida de Uziel Ramsés Barragán Betancourt, pues lo ha acompañado desde que era un niño y en este Día Mundial de la Bicicleta es un ejemplo de los beneficios que se obtienen con rodar.

Uziel Ramsés, de 18 años, comenta que desde muy chico le detectaron Déficit de Atención e Hiperactividad, estuvo con tratamiento médico y las materias escolares no le llamaron la atención, pero en la bicicleta encontró su pasión.

Desde muy chiquito me diagnosticaron con TDA, con déficit de atención, estuve medicado y todo eso, pero nunca funcionó, me dormía, me cansaba, llegó un punto en que me lo quitaron y me ponía pilas en lo que me interesaba”, relata.

SU PRIMERA BICICLETA

A los 6 años, recuerda, que su abuelo le compró una bici, le pusieron las llantitas de seguridad, pero se las retiró, se cayó como cuatro veces y al siguiente día ya mantenía el equilibrio.

La bike me llamó la atención y por ejemplo había muchas cosas que yo echaba a perder para ver cómo funcionaban, pero echaba a perder una sola vez y nunca volvía a cometer ese error”, añade.

En la pandemia por Covid-19, indica, por su condición le fue difícil continuar sus estudios en preparatoria porque los trabajos escolares en línea y a distancia no los pudo asimilar.

Sin embargo, encontró de nuevo en la bici su refugio, lo que aprendió desde niño al desarmar y armar estos vehículos de pedal para entender mejor su funcionamiento le abrieron las puertas para trabajar en una tienda y taller de bicicletas.

“Me ayudó mucho la bicicleta, no sólo tengo déficit de atención, soy muy hiperactivo, entonces esto me descarga, no a un nivel bajo, pero me baja el rendimiento, por ejemplo Dios no quiere drogarme, mejor lo gasto ahí”.

“Literalmente la energía que tengo, todo eso lo gastó ahí y cuando ya llego, llego muy tranquilo sereno”, explica.

Y es que ahora con la bici se siente enfocado a lo que realmente considera como más importante para él y no gasta energías en otras cosas.

A mí en lo personal la bicicleta es mi vida, no estar encima de la bike si me da un poquito para abajo, no ando con las pilas con las que generalmente me muevo”

Uziel Ramsés no descarta volver a la escuela y a la vez continuar aprendiendo más acerca del mundo de la bicicleta que abarca varios aspectos como la reparación, las marcas y la movilidad segura en la ciudad.

LOS BACHES SON SUS RAMPAS

Pedalear en Hermosillo, dijo, que es una gran experiencia porque a los baches los usa como rampa, abundan los cerros que son como su tercer hogar y el único peligro que consideró son los automovilistas que les invaden los espacios o no usan las luces para señalar que van a girar.

Uziel Ramsés sube videos de reparación de bicis en su página de Facebook “Biker Express” además que muestra los productos que tiene en su tienda y es en esta red social donde puede ser contactado.

DÍA MUNDIAL DE LA BICIBLETA