Hermosillo: Los hielitos gourmet de doña María y don Pedro ¡son muy famosos!

HERMOSILLO, Sonora.- María del Rosario Lagarda y Pedro Otero son una pareja con más de 60 años de casados, y que la mitad de su vida juntos la han dedicado a la venta de hielitos en la colonia 5 de Mayo, convirtiéndose en una tradición para los vecinos del lugar.

Tenemos unos 30 años vendiendo hielitos, si quieres más”, dijo María del Rosario, de 78 años, “vienen de diferentes colonias, y cuando andan en el Centro o cerca se vienen por los hielitos y se llevan 20, 30, hasta 150 se han llevado de un solo golpe”.

Orgullosos, la pareja compartió que sus hielitos se han hecho populares, gracias a la calidad y el amor con el que los preparan.

Tanto así, que cada seis horas deben hacer tandas de 20 o 30 hielitos de diferentes sabores para tener disponibles, pues por lo regular venden entre 60 u 80 diarios.

“Todos los días, dos veces al día y dos veces en la noche hago hielitos para tener disponibles, y que no vengan y me pidan y decirles no tengo”, mencionó María.

Hago 12 sabores diferentes, fresas con crema, Oreo, galletas, chocolate, plátano, vainilla, pistache, chamoy, ciruela, coco, mango y piña”, detalló, “y es todo un proceso, desde saber los ingredientes, recordar las cantidades, y darles el sabor para que sepan buenos”.

Mientras María prepara la mezcla, Pedro los empaca y guarda en el refrigerador para que todo esté listo al momento de que lleguen los clientes.

Nos enamoramos a primera vista; yo trabajaba en Teléfonos y cuando estaba arriba en los postes trabajando volteaba y la veía para abajo, y desde entonces aquí estamos”, comentó don Pedro.

Don Pedro Otero está pendiente de tener todos los sabores de hielitos y que todo esté en orden en su refrigerador.

EN CAMIÓN

Si les hace falta algún ingrediente se van juntos en camión a comprarlo, apoyándose en todo momento como lo han hecho desde hace 63 años que unieron su vida en matrimonio.

“Todo vamos a comprar nosotros, ahí andamos en el camión zigzagueando, buscando precios, viendo dónde sale mejor”, dijo.

Nosotros tenemos una pensión, pero de los hielitos salen los recibos, el agua, la luz, el gas, porque no es cualquier cosa y la vida está muy cara”, comentó doña María.

Los hielitos, contaron, no son sólo un trabajo que les ayuda económicamente a pagar recibos o alimentos, sino un proyecto que crearon juntos, los motiva a tener actividad diaria y a seguir creciendo como matrimonio, el cual se mantiene igual de enamorado que cuando se conocieron.

En la calle Hermenegildo Rangel Lugo y 20 de Noviembre, en la colonia 5 de Mayo.