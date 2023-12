Hermosillo: Leyda Molina prepara delicioso champurrado desde hace medio siglo 

HERMOSILLO, Sonora.- Con la llegada del frío el Tianguis del Jardín Juárez se convierte en un lugar para disfrutar el champurrado que la señora Leyda Molina Urías, de 73 años de edad, ha elaborado durante 51 años.

A partir del día 20 de noviembre, pues es en realidad cuando hace frío, por ejemplo hay años que yo me he quedado hasta junio porque el clima me ayuda, pero empieza el calor y me voy mejor”, explicó.

La idea de vender champurrados, contó, nació hace 51 años, cuando una de sus hijas participó en un concurso de reinas en el preescolar y ella empezó a vender las bebidas calientes para recaudar fondos.

“Yo quería que mi hija ganara, tenía una princesa y quería una reina, me puse a hacer champurrados con tamales y gané el concurso. Verás cómo vendí, muchos me decían que me quedara con el dinero, pero yo quería que mi hija ganara”, dijo.

La receta la hizo después de preguntar a varias cocineras que hacían champurrado que a ella le parecía delicioso.

En sus inicios vendió en un domicilio en la calle Guerrero en el Centro, luego en el Tianguis del Palo Verde, en Tianguis del Héctor Espino, en la colonia 5 de Mayo y desde hace 33 años vende en el Jardín Juárez.

Tengo clientes que ahora vienen sus hijos con sus esposas, venían cuando eran chiquitos, ahora esos niños vienen casados ya crecieron”, señaló.

Ser la cocinera del champurrado del Jardín Juárez, detalló, es algo que la llena de orgullo porque la bebida es buscada en cada temporada de frío además de cada persona sólo recibe halagos y buenas vibras.

“magínate la energía que me pasa a mí, de hecho me dicen que si no me canso, y pues cómo me voy a cansar con tanta energía bonita”, añadió.

Con este trabajo aseguró que pudo darle la oportunidad a sus tres hijos que estudiaran, uno es Contador Público, otra es Licenciada en Sistemas y una más es Licenciada en Protección Civil.

A pesar de que sus hijos le han insistido a que deje de trabajar, comentó, levantarse a las 03:00 horas del día para elaborar el champurrado y llegar a las 07:00 al Jardín Juárez la mantiene viva y llena de energía.