Hermosillo: La necesidad de superarse y sacar adelante a sus hijos llevó a Jessica a emprender y usar toda su creatividad

HERMOSILLO, Sonora.- La necesidad de superarse y sacar adelante a sus hijos, alentó a Jessica Anahí Gutiérrez Navarro a usar toda su creatividad y emprender su pequeño negocio de venta de macetas de cactus artificiales, creados por ella misma con material reciclado.

Jessica Anahí, de 32 años de edad, es una madre soltera que se vio en la necesidad de hacer algo productivo para poder buscar un sustento, y aunque cuenta con el apoyo del padre de sus hijos, siempre le ha gustado hacer cosas con sus propias manos y poder venderlas.

Yo vendo de todo, de todo lo que se pueda. Hago coricos y los vendo en el tianguis los fines de semana y hace una semana empecé a hacer estas manualidades, que son macetitas de cactus, pero hechas con piedras.

“Esto, ya tenía tiempo con la idea”, dijo, “porque son plantas de Sonora, pero muchas personas no las tienen por las espinas, por los niños. Unas señoras me estuvieron preguntando si eran de verdad, porque no les gustaban las espinas y se me ocurrió hacerlas así, de piedras”.

Hace apenas una semana que Jessica decidió poner a volar su imaginación y poner en marcha la idea que desde hace algún tiempo tenía en mente, pues además siempre le han gustado las cactáceas.

También vende coricos que ella misma prepara.

AMA LAS MANUALIDADES

Platicó que desde niña ha tenido facilidad con las manualidades y aprovechó en recolectar el material, que no es otra cosa sino piedras de distintos tamaños y formas que recolectó en la calle mientras caminaba por los alrededores de su colonia y aunque parece fácil de encontrarlas, no lo es tanto, aseveró.

Me voy a caminar y las voy juntando, pero no es tan fácil porque tienes que ver cómo le harás para darle la forma. La grava es más fácil y las piedras chiquitas, porque me sirve para ponerlas en la maceta y los adornos”, indicó.

Con un poco de pintura verde y colores llamativos, Jessica Anahí le da vida a las rocas que no la tienen por sí mismas, y brinda alegría a un pequeño rinconcito de la casa, el hogar o la oficina, creando la forma una de las plantas nativas más importantes del Estado.

“Apenas tengo una semana y las subí a las redes sociales, y a la gente les gustó mucho, me preguntan que si de qué son, que si son reales y pues por el momento he hecho estas poquitas, y ya tengo unas pagadas y otras pedidas para el lunes o martes.

Siempre me han gustado las manualidades y las ventas, entonces quise hacer algo para vender, porque soy ama de casa y así estoy con mis hijos y trabajo al mismo tiempo. También sigo con la venta de los coricos, también les gusta mucho a la gente y veremos cómo me va”, apuntó.

Si desea apoyar a Jessica adquiriendo una de sus creaciones que tiene a la venta en distintos tamaños y precios, puede marcar al celular 66-2327-72-65 ó visitar su página de Facebook donde aparece como Nv Ahnahiis.