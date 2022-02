Hermosillo: Invitan a disfrutar de los “Domingos de Sauceda”

Los colectivos Sauceda Pahuer y Huertos y más invitan a la ciudadanía a acudir a los domingos de Sauceda, donde podrán participar en actividades de limpieza y mantenimiento y acudir a pasar un rato agradable en este parque.

Raúl Baca, de Sauceda Pahuer, mencionó que, aunque el parque no está abierto al público entre semana, los domingos acudirán estas organizaciones para abrir el espacio al público en general y que pueda disfrutar del espacio.

El parque lo estamos abriendo los domingos el colectivo Sauceda Pahuer y Huertos y más, entre semana no está abierto, pero los domingos pueden acudir los ciudadanos y pasar un rato o también participar en las actividades”, dijo.

Para ello es importante que cumplan con un reglamento que establecieron como, no encender fuego, no ingresar automóviles, llevarse la basura que generen en el lugar, no introducir bebidas alcohólicas y sobre todo respetar el horario de salida a las 16:00 horas.

LAS ÁREAS

Raúl agregó que el área límite para poder acceder es La Burbuja, dentro del parque no se puede ingresar, habrá una visita guiada al huerto que se realiza en el lugar y se podrá estar en el área de mesas y juegos.

De 09:00 a 11:00 horas será el horario de intervención, los asistentes podrán llevar herramienta para poder limpiar y pintar unas mesas y bancas.

“Pueden llevar pala, pico, talacho y agua para hidratarse”, agregó, “vamos a recuperar unas bancas para tener más lugares donde puedan convivir, pueden llevar brocha o rodillo, nosotros tenemos las pinturas”.