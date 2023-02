Hermosillo: Hotcakes de elote ¡Un innovador platillo que tiene que probar!

HERMOSILLO, Sonora.- Dulces o salados y al gusto del cliente, Jesús Noriega prepara los hotcakes de elote, un platillo que innovó de la receta de su madre para ofrecerlo a los hermosillenses.

Estos hotcakes como Jesús los llama por la forma que tienen, son elaborados con elote molido, se colocan en una plancha caliente y se les da una forma redonda, después de que están bien cocidos se preparan de dos formas.

El primer panqueque es salado con queso, chile verde, media crema y salsa, en tanto los de dulce pueden llevar cajeta, chocolate, miel de maple, leche condensada y cereza, al gusto del cliente.

El vendedor se colocó sobre la calle General Piña y De los Alcaldes, al Norte de Hermosillo desde hace dos meses, pero lleva 16 años con el negocio Hotcakes de elote.

Es el mismo material, pero cambia mucho el dulce del salado, depende lo que le pongan. Ya me había puesto aquí, pero se vino lo de la pandemia y me quité, empecé el negocio hace 16 años, pero me ponía en ocasiones especiales, en el Nacimiento del DIF, Santa Eduwiges”, detalló.