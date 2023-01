Hermosillo: Es Progreso y Solidaridad, un crucero “de la muerte”

HERMOSILLO, Sonora.- El respeto entre el peatón y el automovilista no existe en la intersección de miedo de los bulevares Progreso y Solidaridad, además es el cruce con más reportes al 911 por accidentes viales en Hermosillo.

De acuerdo a las llamadas a dicha línea de emergencia, atendidas por la Dirección de Tránsito de Hermosillo del 1 de enero al 16 de noviembre del 2022, ocurrieron en esta confluencia 214 reportes por percances de tránsito, lo cual la convierte en el crucero más peligroso de la ciudad.

En el mismo periodo, en segundo lugar se ubicó el bulevar Solidaridad y Lázaro Cárdenas con 163 accidentes viales, y el tercero, Solidaridad y Encinas con 148.

Morelos y Escalante ocupa el cuarto sitio con 114; Quiroga y García Morales con 109 y está en el quinto lugar; Colosio y Quiroga con 99 siendo el sexto cruce con más reportes al 911; Solidaridad y Tecnológico con 88 denuncias y se ubica en el séptimo lugar.

En octavo lugar está Portillo y Morelos con 87 reportes; Progreso y Olivares con 73; y el noveno sitio es para Quiroga y Mendoza, el cual tuvo 66 llamadas al 911.

De acuerdo con los ciudadanos, en el crucero de Progreso y Solidaridad, los vehículos que llegan a hacer alto frente al semáforo invaden el camino peatonal, debido a la falta del marcado de líneas amarillas que representa el paso y seguridad al peatón.

En tanto, el peatón que cruza de Sur a Norte o viceversa, aunque debe cruzar la calle por las esquinas, no lo hace, y atraviesa por medio de los carriles de circulación, arriesgando su vida.

Por el bulevar Progreso, a unos 100 metros de la intersección del bulevar Solidaridad, se ubican las paradas de camiones, donde los ciudadanos no cruzan por las esquinas y erróneamente prefieren caminar entre los vehículos.

Jesús Felipe Reyes García, un taxista del lugar, explicó que en este crucero peligroso, los accidentes son frecuentes, pues los automovilistas no dan la preferencia al peatón en estas áreas.

No está pintado, no hay semáforo, no hay nada de señalamientos, aquí la gente nomás se atraviesa, con que estuviera pintado más sería suficiente para que a la gente le dieran el paso”, refirió sobre el cruce que hacen los peatones a la altura de la parada de camiones.