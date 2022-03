Hermosillo: El señor Enrique subsiste de la venta de material reciclable

HERMOSILLO, Sonora.- Enrique Pérez Loya es un hombre de 71 años de edad, que recoge material reciclable en las calles en las colonias del Norte de la ciudad para venderlo y poder comer, a pesar de que sufre de fuertes dolores en sus piernas por fallas en su circulación sanguínea.

Casi a diario se le puede ver al hombre conocido por muchos como “El Tío”, caminar por las calles cercanas a donde vive, empujando su triciclo de segunda mano que compró hace poco con sus ahorros de tres meses, producto de su trabajo y de lo que le dan algunas personas.

De lo poquito que me dio la gente, lo fui juntando y lo compré, mil 500 (pesos) me costó. Antes juntaba las cosas en una carriola”, platicó.

Antes de dedicarse 100% al reciclaje, don Enrique hacía “chambitas”, pero los dolores en sus piernas le impidieron realizar trabajos duros y tuvo que empezar a caminar por las calles de Hermosillo y recoger material reciclable como cobre, botes de aluminio, lámina, fierro y cartón.

“Ahorita me dediqué más bien a esto porque no puedo por las piernas, que sufro un poco… pero pues tengo que comer”, dijo.

El señor Enrique vive en la colonia CNOP, en la parte posterior de una casa en la que vive una familia que le dio permiso de colgar unas lonas que usa como techo y pared, pero para poder sobrevivir tiene que esforzarse y salir a buscar el material para vender.

Entre 12:00 y 01:00 de la madrugada, es cuando “El Tío” prefiere recorrer las calles de las colonias aledañas, ya que es cuando las personas sacan a la calle la basura para esperar al camión recolector, incluyendo las cajas de cartón, que es lo que ha juntado en mayor cantidad.

“También en el día; por ejemplo, ahorita voy a entregar esto que anduve levantando, porque en la noche es cuando más cosas tiran, como cartón y como andamos dos o tres, antes de que pasen otros”, agregó.

La labor que realiza el señor Enrique pareciera ser sencilla, pero con todo y el dolor que siente por su mala circulación sanguínea, tiene que recorrer gran cantidad de calles para poder hallar suficiente cartón para que costee ir a la recicladora.

Detalló que por cada kilogramo de cartón que lleve, la empresa a donde acude se lo compra en 3.30 pesos, por lo que tiene que juntar aproximadamente de entre 60 y 70 kilos de cartón para obtener alrededor de 230 pesos.

Son muchas horas de caminar en las calles, pero es más feo no tener que comer y no me gusta pedirle a la gente. No es lo mismo que ellos te den un apoyo, que salga de ellos, a yo pedirles”, aclaró.