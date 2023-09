Hermosillo: Doña Lupita está por cumplir 101 años y asegura que sobrevivió 2 pandemias, además ¡Madruga a leer el periódico!

HERMOSILLO, Sonora.- A tres meses de su cumpleaños número 101, la señora Guadalupe González Piñuela tiene buena memoria, está lúcida y lee el periódico a diario.

Con pequeños pasos, apoyada de una andadera, la mujer de 100 años de edad realiza las labores de su hogar.

Doña Lupita o “abuela” como le dicen de cariño sus vecinos de la colonia 4 de Marzo, vive sola en una pequeña casa, y con ayuda de los residentes prepara sus alimentos y mantiene su espacio limpio para ella.

No tengo familia y eso es lo que me mortifica porque hasta para la comida batallo, una muchacha hace mandados y el bocado que me trae la gente y la ayuda, indica.

La señora Lupita recuerda todo y platica que se encuentra sola, porque su única hija falleció a los ocho meses de edad de una enfermedad rara y a pesar de que quiso tener más hijos, no le fue posible.

“El doctor me dijo: ‘Lupe ya no gastes dinero porque estás muy vieja y Dios no te los quiere dar’, y aquí me tienes con Dios nomás, con él estoy, me ayuda con todo, lo que él mande”, expresó.

La señora Guadalupe nació el 27 de diciembre de 1922 y cumplirá 101 años de edad a finales de este 2023.

A SOBREVIVIDO DOS PANDEMIAS: "DEL COVID TAMBIÉN ME SALVÉ": ASEGURA

La señora Guadalupe nació el 27 de diciembre de 1922 y cumplirá 101 años de edad a finales de este 2023, aunque creía que no llegaría al centenario.

La mujer de 100 años de edad aseguró que ha sobrevivido a dos pandemias a nivel mundial y tuvo la fortuna de salir con vida.

Entre sus recuerdos, manifestó que ella era un bebé cuando acababa de pasar la gripe española, conocida como el “trancazo” en aquellos tiempos, lo cual sobrevivió.

Dicha pandemia llegó al municipio de Hermosillo en el año 1919, según el cronista Ignacio Lagarda.

“De lo que sí me acuerdo de que decían es que hubo una pandemia (la gripe española) esa enfermedad como la que pasó aquí, la del Covid-19; a la gripe le decían el ‘trancazo’; del Covid también me salvé”.

LA GRIPE ESPAÑOLA

La llegada de la gripe española a Hermosillo, según las notas del cronista, fue el motivo por el que el panteón municipal, en ese entonces ubicado en la zona que ahora abarca el Jardín Juárez, se saturara y el Gobierno buscara otro espacio para ubicar el cementerio.

De acuerdo con la señora Lupita, esta enfermedad (gripe española) provocaba en las personas un intenso dolor cuando resultaban contagiados, en especial, recordó, el fallecimiento de adultos mayores.

“Pegaba un dolor en las caderas, yo creo que por eso le decían el ‘trancazo’, lloraban porque les dolía la espina (columna) y uno no podía acomodarse”, dijo.

La mujer de 100 años de edad aseguró que ha sobrevivido a dos pandemias a nivel mundial y tuvo la fortuna de salir con vida.

RECUERDA LA FUNDACIÓN DE LA UNISON

Antes que doña Lupita cumpliera los 20 años de edad, fue fundada la Universidad de Sonora el 12 de octubre de 1942.

También vio pasar a gobernadores, entre ellos, Abelardo L. Rodríguez, Anselmo Macías, Horacio Sobrazo Díaz, Ignacio Soto Martínez, Luis Encinas Jonhson, Alejandro Carrillo Marcor, entre otros muchos.

Además de los ex presidentes en México, Manuel Ávila Camacho, Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán hasta llegar al presidente Andrés Manuel López Obrador.

REQUIERE CUIDADOS CONSTANTES

Daniela, su vecina desde hace casi 20 años, le ayuda con lo que pueda, es la encargada de llevarla al mandado y a las consultas médicas, pues González Piñuela tiene un marcapasos y padece de hipertensión arterial, por lo que requiere revisión médica de forma constante y cuidados.

NECESITA AYUDA

Si desea apoyar a la señora Guadalupe González Piñuela, puede visitarla en el siguiente domicilio:

Calle José Otero número 35 en la colonia 4 de Marzo, al Norte de la ciudad.

Teléfono: 6623997440, Daniel Guadalupe, vecina.

Fuente: Vecinos de la colonia 4 de Marzo.