Hermosillo: Don Ulises es panadero ¡Pero también compositor!

HERMOSILLO, Sonora.- Héctor Ulises Hernández Herrera ha dedicado la mayor parte de su vida a la panadería, un oficio que aprendió desde joven, pero su sueño más anhelado es que la gente escuche sus canciones en la voz de un gran artista, pues también es compositor.

El hombre, de 69 años de edad, todos los días se despierta a las 03:00 de la mañana para empezar a preparar el pan para su venta en la panadería Ornelas, lugar donde trabaja desde hace varios años, pero otra de sus grandes pasiones es la música.

Platicó que desde niño siempre tuvo una conexión especial con la música, ya que asegura “lo trae en la sangre”, porque su padre fue guitarrista y vocalista del mariachi Los Galleros, en Hermosillo.

“Desde chamaco siempre me gustó la música, el componer, escribir poesía, pero sólo lo he hecho como un hobby, nada más, y el hecho de haber grabado un disco fue una cosa improvisada”, dijo.

Mi sueño es que se acercara algún grupo musical y me dijera: ‘¿Sabes qué? Me interesa conocer su trabajo y vamos a grabar’; (me gustaría) que me invitaran a los ensayos y escuchar mis canciones en la voz de un artista”, comenta.

GRABA TEMAS

En 2009, Héctor Ulises fue seleccionado para escribir y grabar un tema alusivo a las cabalgatas que se realizaban por los pueblos de Sonora.

“Yo tenía dos cantantes para eso, pero me fallaron. Entonces el productor del disco me dijo: ‘Pues usted cántelas, usted las compuso’, y así fue como terminé grabando yo el disco”, recordó.

El disco fue titulado “Tradiciones y Costumbres de Sonora” con doce canciones, todas de su autoría, en su mayoría de género ranchero, norteño y balada regional.

Detalló que la letra muestra un recorrido de cómo fueron las cabalgatas en aquel entonces y describe a detalle los lugares que se visitaron, quiénes participaron y hasta qué es lo que comieron.

Las escribí con el fin de dar a conocer cuál es el estilo de vida del sonorense y que con esto, la gente apoye más al turismo de los pueblos, que conozca los lugares de Sonora y vayan a los lugares donde fabrican y producen los artículos de la región”, explicó.

Ulises Hernández Herrera es originario de Pótam y la música siempre ha estado en su vida de una u otra forma.

UN GRAN ORGULLO

A pesar de no saber tocar algún instrumento musical, Héctor Ulises se siente muy orgulloso de su trabajo como músico, pues su estilo para escribir y crear la melodía de sus letras, ha sido sólo usando su imaginación.

De vez en cuando sus canciones las han difundido en Radio Sonora, afirmó.

Aclaró que no menosprecia su trabajo como panadero, ya que le ha servido para mantener a su familia por más de cuatro décadas y mientras prepara el pan, le gusta cantar sus canciones o escucharlas.

“Nunca me dediqué a la música porque no tuve la oportunidad”, expuso, “cuando tenía buena voz, nadie me invitó a cantar en algún grupo y nunca aprendí a tocar la guitarra ni nada, porque no tenía tiempo, tenía que trabajar, la música siempre ha sido un sueño, nada más”.

Ha escrito alrededor de 130 canciones y en su mayoría hablan de amor y desamor, inspirado por diferentes causas y vivencias, además de mostrar el estilo de vida de la región.

Aseveró que no tiene una canción que sea su favorita, ya siente el mismo amor por todas, porque las considera como si fueran sus hijas y a los hijos no se les debe de hacer distinción.