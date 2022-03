Hermosillo: Don René mantiene el parque de su colonia en buenas condiciones

HERMOSILLO, Sonora.- Gran satisfacción por brindarle un servicio a su comunidad es lo que siente René Cázares Estrada, residente de la colonia Nueva Castilla, quien brinda mantenimiento y cuidado al parque público que está frente a su casa.

Desde hace aproximadamente una década, don René, junto con su vecino Carlos, se encargan de limpiar el parque ubicado sobre las calles Ramón Corona, entre República de Guatemala y República de Belice, por la satisfacción de ayudar a la comunidad en la que habita, según dijo.

• El lugar está muy bien cuidado y por ello acuden muchos niños al parque

Viendo que muy rara vez venían los de Parques y Jardines a limpiar, nosotros nos organizamos y hacemos esto, de limpiar el parque entre varios vecinos, pero los que estamos siempre sobre el parque somos dos: Carlos y su servidor, dijo.

Mientras Carlos se encarga del área Sur del parque, don René se encarga de mantener limpia el área Norte, que colinda con el frente de su vivienda y que está a un costado de una pequeña iglesia.

Una de las labores principales, agregó, es la forestación de árboles y plantas, para crear pequeños pulmones en la ciudad y que brinden sombra para los niños que acuden durante el día a jugar.

Ahora que estuvo el tiempo de lluvias y creció mucho el zacate, yo limpié todo el área, alrededor, y Carlos lo hizo de su lado (Sur), porque el pasto estaba bien grande y me daba sabe qué que los niños vinieran a jugar, entonces lo cortamos y limpiamos bien, por eso se ve limpiecito, añadió.

Como todo buen abuelo, don René Cázares se preocupa por el bienestar de la gran cantidad de niños que acuden a jugar por las tardes, por eso es que gran parte de su tiempo de la mañana lo invierte en plantar y podar árboles, y recoger la basura que algunos visitantes tiran.

Yo le digo a la comunidad que cuiden el parque, porque es de todos nosotros. Que tiren la basura en los botes de basura y limpien las heces de sus perros, porque es un área donde juegan sus hijos y sus nietos, y necesita estar limpio.

No sólo es un lugar limpio, sino que también han sembrado diversas plantas que en un futuro brindarán una sombra agradable para sus visitantes.

LA RESPUESTA DE LOS VECINOS

Destacó que algunos otros vecinos también han puesto su granito de arena, ya que han donado plantas y las pusieron a los alrededores, y otros cooperan de vez en cuando con recoger la basura.

Pero uno de los problemas que más los aqueja es que el servicio de recolección de basura no se lleva las bolsas de basura que los vecinos juntan y el señor Carlos es el que se encarga de recogerla y llevarla a algún depósito.

Debido a que el parque es público, los visitantes provienen de colonias aledañas, por lo que desconocen el esfuerzo que realizan algunos para mantener limpio y en armonía el área, y sí se generan algunos problemas, especialmente con sus mascotas.

Algunos sí cuidan, pero desgraciadamente, la mayoría no. Por ejemplo, traen las mascotas a que jueguen aquí, pero las traen a que hagan sus necesidades y no traen su bolsa y ahí van dejando todas las heces, indicó, yo no digo que no traigan sus mascotas a pasear, pero que también traigan su bolsa para que se lleven sus cosas, porque hay muchos niños.

La idea es mantenerlo limpio, subrayó, porque si existe un esfuerzo de mantener limpia el área y otras personas acuden a ensuciar o hacer daño en las plantas o juegos, el esfuerzo será en vano.

Yo lo hago con la finalidad de que se vea bien el parque, de que la gente y los niños vengan y jueguen a gusto, y que no jueguen entre la basura, expresó, sientes una satisfacción de que haces algo por tu comunidad y a parte que contribuyes al medio ambiente.