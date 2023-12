Hermosillo: Don Miguel visita cada semana a la Virgen de Guadalupe

HERMOSILLO, Sonora.- Sólo por el gusto de lucir su bicicleta cuando sale a recorrer la colonia o visitar a la Virgen de Guadalupe en el cerro ubicado a la salida Sur de Hermosillo, Miguel Gómez Gutiérrez decoró su medio de transporte.

Cada fin de semana o a principios de la entrante, el hombre, de 66 años de edad, sale desde temprano de su casa ubicada en la colonia Villas del Sur, rumbo al “Cerrito de la Virgen” para visitar a “La Morenita”, llamando la atención de todos por donde pase.

Y es que “Don Miguel”, como es conocido por sus semejantes, además de contar con la fuerza suficiente y la habilidad para recorrer algunos kilómetros en su bicicleta, su medio de transporte es muy particular, ya que fue personalizado por él mismo.

La bicicleta cuenta con una gran variedad de objetos que despiertan la curiosidad de quienes lo ven pasar, pues en su mayoría, son muñecos de peluche que le regalan.

Aseguró ser fiel creyente de la Guadalupana, y esa es una de las razones por las que la visita cada semana, además de agradecerle por las bendiciones recibidas y pedir por el bienestar de su familia.

“Vine para acá y después me regreso, y así me la llevo. Vengo cada fin de semana o cada inicio de semana. Nomás voy, la veo y le doy gracias por un día más y pedir por la familia, por los parientes. Nomás voy, ya hecho el recorrido y me regreso.

Me gusta andar con los monitos ahí colgando, como lujo para la bicicleta”, agregó, “porque no tengo más que ponerle y otras personas me regalan los monitos”.

Miguel confesó que los muñecos tienen un gran significado para él, ya que estos le hacen compañía y le hacen más venidero su recorrido porque nunca se casó ni tiene hijos.

Como no tengo familia ni hijos, ahí me entretengo con los monitos y no me siento tan solo”.

MUY POPULAR

Una de las cosas que más le gustan a Miguel, es que las personas lo aborden y le digan que les gusta su bicicleta, ya que a él le agrada mucho como la decora y se siente orgulloso de ello.

La gente me la chulea y también me toman fotos. La otra vez se paró un camión de pasajeros y me tomó fotos, y le dije: ‘Tome las que usted quiera’. Me gusta que me digan: ‘Qué bonita su bicicleta’, y si llevan algún monito, me lo regalan”, resaltó.

Algunos de los accesorios les tiene buen aprecio, como un perrito de peluche que le regaló una persona que vende artículos en un tianguis o una pequeña piñata, color rojo, que le obsequió una conductora de camión.

La bicicleta de don Miguel lleva una canasta en la parte posterior, la cual también está decorada con objetos brillantes y una bandera de México, y le sirve para transportar las latas de aluminio y material que le sirven para reciclar, ya que su sustento es una pequeña pensión y apenas le alcanza.

Aun así, el aventurero hace su recorrido con entusiasmo y orgullo al presumir su vehículo a quienes volteen a verlo, ya que los colguijes hacen lucir su bicicleta y le agrada que les llame la atención.