Hermosillo: Dolores hace piñatas ¡Desde hace medio siglo!

HERMOSILLO, Sonora.- La fabricación de piñatas, una manualidad que aprendió en su infancia como parte de su educación primaria, le sirvió a Dolores Lizárraga Montaño para en algún momento de su vida ponerla en práctica y sacar adelante a su familia.

Tiene 74 años de edad y vive en la colonia Palo Verde, desde hace varios años se dedica a la fabricación de piñatas y a pesar que ahora sólo las hace para ocasiones especiales, por un buen tiempo se dedicó 100% a ello.

Recordó que cuando cursaba el tercer grado de primaria, su profesora les enseñó a realizar alcancías, utilizando un globo y periódico, y le gustó tanto que cuando sus hijos eran pequeños, decidió emprender su pequeño negocio.

Cuando estaba en tercer año de primaria daban manualidades y me acuerdo de un cochito que hicimos una vez y de ahí me vino la idea de hacer las bases cuando ya nacieron mis hijos y que había que hacer algo y no salir de la casa, porque ¿quién te cuida a los chamacos?

“Cuando cumplieron ellos 4 y 3 años”, dijo, “les hice la primera piñata, que fue una cabeza de payaso, nomás. Batallé y todo, no me gustaron las que había en la dulcería, pero tenía la idea. Me quedaron bonitas y de ahí empecé”.

“Lolita”, como es conocida por sus familiares y amigos, aseguró que a las personas les gustó tanto su trabajo que tuvo la idea de vender piñatas, hasta que llegó un momento en que su esposo Refugio Atondo y ella dedicaron todo su tiempo al negocio, pues el padre de familia se había quedado sin trabajo.

“Las hacía para vender, las entregaba en las dulcerías”, recordó, “duró un tiempo mi esposo sin trabajar y nos dedicamos a hacer piñatas un buen tiempo. Como las hacía para dulcerías, en ese tiempo hacia los Power Ranger, las Tortugas Ninja, esos monos que a los niños les gustaban”.

“Tenía varios moldes, pero me deshice de ellos y dije: ‘Ya voy a hacer nada más estrellas para Navidad’”, externó.

Dos de las piezas que más le ha gustado y que han tenido un significado invaluable en su vida es un payaso de casi 2 metros de alto y un Mickey Mouse bebé, los cuales hizo con mucho amor, en distintas ocasiones, para uno de sus nietos, recordó.

La tradición de la piñata no pasa nunca, sobre todo, en los días navideños, cumpleaños y piden mucho los personajes de moda, y aunque yo ya nos los hago, los payasos y las estrellas siempre serán del agrado de la gente”, comentó.

PARA FESTEJAR EL DÍA DEL NIÑO

A más de 50 años de haber iniciado su negocio de venta de piñatas y tras la ausencia de su esposo Refugio, quien falleció hace cuatro años, Dolores Lizárraga bajó su ritmo de trabajo y sólo realiza unas cuantas piezas al año en Navidad y para el Día del Niño.

Los payasos y las estrellas de picos es lo que más le piden, por eso es que realiza esos personajes, además de Santoclós en diciembre, y desde un mes antes se prepara la fabricar las piñatas que a todos encantan.

Para el festejo de este próximo 30 de abril, Dolores se organizó para hacer 20 piñatas, ya que aseguró que ya no rinde como en su años mozos, pero desea conservar la tradición que inició hace cinco décadas a petición de sus clientes.

Los precios son accesibles, destacó, y dependen del tamaño y la forma de la pieza, que van desde los 70 a los 220 pesos, y están a la venta por fuera de su casa ubicada en calle Primera, número 180, entre Jesús López y Benito Juárez.