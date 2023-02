Hermosillo: Diego Coronel da vida a la madera y crea piezas extraordinarias

HERMOSILLO, Sonora.- Imágenes de madera labradas a mano elabora Diego Coronel Blanch y sus maravillosas obras han decorado las casas de personalidades como el cantante Valentín Elizalde o del famoso beisbolista Randy Johnson.

Su taller está en el patio frontal de su domicilio ubicado en la colonia Heberto Castillo, sobre un mesón de madera y bajo un tejabán es donde usa las gubias para dar forma a su arte.

En Hermosillo son pocos los talladores que hay, la mayoría alterna el tallado con la carpintería, pero en su caso sólo se enfoca a realizar este oficio que aprendió cuando era niño.

“Pocos lo hacen”, asegura, “de hecho los mismos carpinteros a los que yo les trabajo me dicen ‘oye yo pensé que ya no se hacían estos trabajos aquí’ al menos para el Sur sí, mucha gente lo trabaja y son muy buenos para tallar”.

En mi caso a mí de niño siempre me gustó mucho el dibujo empecé a dominar el dibujo y un tío fue el que me enseñó, me le pegué ahí a su taller y fue el que me enseñó”, comenta.