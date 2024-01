Hermosillo: Diego Alejandro tiene 7 años y ya está enamorado ¡de la música!

HERMOSILLO, Sonora.- A sus 7 años de edad, Diego Alejandro Villela Gómez asegura estar enamorado de la música y cuando sea grande, desea ser un gran artista de música regional y alcanzar la fama como su cantante favorito.

Desde que tenía dos años de edad, Diego Alejandro tuvo contacto por primera vez con un instrumento musical; un acordeón de juguete que sus padres le regalaron, pero al detectarle el gusto por la música, su padrino Saúl Villegas fue quien lo impulsó para que aprendiera a tocar.

Cuando estaba chiquito me acuerdo que estaba tocando la batería, mi nino estaba tocando el acordeón, mi primo estaba tocando la guitarra y una prima estaba tocando el bajo. Me siento muy feliz, muy contento”, recordó.

El niño hermosillense, quien cursa el segundo grado en la Escuela Primaria Luis López Romo, es considerado por sus padres Ana Lucía Gómez y Alejandro Villela, como un músico autodidacta.

Y es que a pesar que su padrino le enseñó a tocar lo básico en el acordeón, Diego empezó a interpretar otras canciones por sí solo.

“A como vamos, yo creo que sí será músico”, dijo, “porque él, desde chiquito, de que iba a preescolar, él decía que no quería estudiar, que él quería ser músico. Obviamente sí lo vamos a apoyar, pero tiene que seguir estudiando”.

“La Muñequita”, “La Chona” y “Se Me Fue Mi Amor”, de los Tucanes de Tijuana, son las tres canciones que más se sabe Diego Alejandro en el acordeón, siendo “La Chona” su preferida.

Diego Alejandro aseveró que quiere dedicarse de lleno a la música y ser como su artista favorito Ariel Camacho, de quien se sabe algunas canciones y lo admira como representante de la música vernácula.

Me gustaría ser músico, estudiar más el acordeón, la batería, el bajo y la guitarra. Mi nino me enseña el acordeón, pero si me equivoco, lo resuelvo y le sigo. Me gustaría ser artista. Lo que más me gusta es bailar y que me aplaudan”, expresó.