Hermosillo: Cuatro décadas de estar juntos, en las buenas y en las malas

HERMOSILLO, Sonora.- Durante 40 años, Dolores Bustamante Sicairos y Reyes Bracamonte Contreras, de 82 y 87 años, han permanecido juntos tal y como lo prometieron hace años “en la salud y en la enfermedad”.

Desde temprano, Reyes se levanta para limpiar la casa, lavar trastes, hacer desayuno, echar ropa a la lavadora e incluso alimentar a sus mascotas, ya que su esposa no puede realizar dichas tareas al estar en silla de ruedas.

Yo soy el amo de llaves, amo de casa, barrendero, soy el que trapea, el que mueve todo aquí y a veces, no siempre, de marido”, dijo entre risas.

Una vez que se despierta Dolores, su esposo le ayuda a sentarse en su silla de ruedas, la cual usa desde hace cinco años a causa de una caída y aunque tiene una placa en su cadera no ha vuelto a caminar.

“Me caí y me pusieron una placa pero aquí sigo en silla de ruedas, mi esposo me ayuda. Me cambia y me baña a como él puede porque él también es mayor”, expuso.

Nos conocimos hace mucho tiempo, yo era vecina de él. Y yo iba a su casa a platicar, yo lo enamoré porque me tenía miedo”, contó Dolores, mientras ambos soltaban las risas.

“Nos veíamos, salíamos, a veces íbamos al cine y yo aquí y él allá a uno o dos asientos. Y ya salíamos de ver la película y cada quién para su casa. Eso sí, me ha respetado toda la vida y yo con ganas de que me abrazara”.

Después de casarse, rentaron en otra colonia al Norte de Hermosillo pero Dolores decidió entrar a trabajar para poder tener una casa propia en donde criar y cuidar a los hijos que tendrían,

Pero a pesar de los intentos, tiempo después la pareja descubrió que por cuestiones de salud no era posible tener hijos.

El matrimonio es un albur, a veces es de ganar y otras de perder, lo malo es que no pudimos tener familia, pero no me pesa”, expresó.

Dicha situación no les impidió ser felices y estar como pareja, por ello han continuado juntos a pesar de los problemas de salud de Dolores quien además de estar en silla de ruedas tiene unos tumores en la cabeza.

Cuando te casas haces un juramento y es hasta que la muerte nos separe. Si tú estás mala él te tiene que cuidar y si él está malo lo voy a cuidar hasta que pueda. No nomás es cuando estás bueno y sano”, dijo.

LA FÓRMULA DEL AMOR

Reyes manifestó que como en todo matrimonio han tenido altas y bajas, pero gracias a la paciencia, tolerancia y comunicación han podido seguir adelante, incluso ahora cuando la situación financiera de la pareja es delicada, ya que por su edad, ya no consiguen trabajo.

Antes vendía cartón y sacaba para el café, el azúcar o la comida, ahora ya no no me da para lo básico y aunque nos llega una pensión, para cuando llega ya debemos el agua y la luz”, dijo.

A pesar de todas las adversidades que les ha tocado vivir, Reyes y Dolores confían en que su matrimonio durará muchos años más, al ser el uno para el otro.

¿LE GUSTARÍA AYUDAR A REYES Y A DOLORES?

*Pueden acudir a Santa Rosa #391, entre Arizona y De las Américas, en la colonia Jacinto López.

¿QUÉ NECESITAN?