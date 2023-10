Hermosillo: Cruz Emilia convirtió su hogar en una verdadera “Casa del Terror”

HERMOSILLO, Sonora.- Con el anhelo de dar una infancia única y divertida a sus nietos, Cruz Emilia Villa Moroyoqui convirtió su hogar en una verdadera “Casa del Terror”, al llenarla de adornos y decoraciones de Halloween que hacen referencia a diferentes películas, hechos y leyendas de miedo.

Inicie con la decoración desde hace 7 u 8 años, más o menos”, contó la mujer de 50 años, “lo empecé por mis nietos, porque desde chiquita siempre me gusto andar haciendo decoraciones de todo tipo, pero nunca tuve esa oportunidad, y quiero que los niños sí lo disfruten.

“Empecé primero con una bruja, luego hice la muerte, si veía algo lo compraba y lo traía, y cuando llegaba del trabajo, con lo que tenía aquí me podía a hacer adornos, otros los compre y así me fui haciendo”, relató.

Cruz Emilia tiene más de 60 adornos en todo su hogar, cada uno de ellos con su propia historia e importancia, pues incluso ha usado objetos muy personales para realizarlos.

Uno de ellos, "la novia fantasma" fue decorado con su propio vestido de novia, al cual quiso darle un segundo uso a través de la recreación de esta leyenda.

“Para el fantasma de la novia use mi vestido, con el que me case, dije ya no lo voy a usar, pues mejor lo reutilizó para mis adornos, otras son manualidades que hago con productos de mi casa, con lo que tengo voy armando cosas.

Uno de los muñecos, el que tengo en el balcón, dice algunas frases en inglés y ya me sé todas, porque tengo unos años con él, pero en las madrugadas nos toca que de repente hable y diga frases que no había escuchado, yo siempre me sorprendo, pero pienso es parte de él, y trato de no asustarme, ni nada”.

“Es algo que me gusta mucho, no sé por qué, a la mejor porque yo no tuve este tipo de niñez y quiero que mis hijos si lo tengan”, expresó.

Y aunque al principio la casa era para qué disfrutarán sus hijos y nietos, actualmente se ha convertido en todo un referente de la Colonia Haciendas del Sur, donde los vecinos esperan ansiosos el mes de octubre para ver que nuevas decoraciones hará cada año.

Curiosamente a mis nietos ya no les emociona tanto, porque ya están muy acostumbrados, pero a todos los niños de la colonia sí, hasta a los grandes les gusta mucho venir a ver, yo creo que porque es la única casa decorada.

“Hay veces que vienen hasta 50 o 60 personas en una sola noche, nos piden venir a ver, tomarse fotos y sí los dejamos, aquí los recibimos y permitimos que pasen”, mencionó.

En Halloween, es tanta la gente que puede recibir, que nunca le alcanzan los dulces para todos los visitantes, pero siempre disfruta ver a los más pequeños contagiarse de la magia de este día.

Cruz Emilia dice que ella misma espera ansiosa estas fechas, para dar momentos de magia e ilusión a los más pequeños, pues es algo que a ella también la llena de vida.