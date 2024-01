Hermosillo: Cruce de Clouthier y Xólotl es considerado como peligroso por los peatones

HERMOSILLO, Sonora.- Los accidentes viales en el cruce de Clouthier y Xólotl son constantes y los conductores de vehículos no respetan el paso peatonal, de acuerdo a personas entrevistadas que trabajan en el sector.

Carolina Alcántar Álvarez, trabajadora de un establecimiento comercial, comentó que en una semana hubo tres días seguidos en que ocurrieron choques entre carros.

“Normalmente aquí duran más de tres horas, se estacionan aquí por fuera y la Policía también y duran más de tres horas. La mayoría de la gente dice que está como que rara la curva para acá”, comentó.

Las unidades que circulan por la Xólotl y que quieren incorporarse al bulevar Clouthier, señaló, que no se esperan a que el semáforo cambie a verde, sino que al estar en rojo se tratan de internar aún cuando hay la posibilidad de que alguien los choque.

Normalmente sí chocan mucho, la mayoría de los carros vienen muy rápido y no se fijan cuándo deben de parar, como que no ven el semáforo, a pesar de que la Policía está mucho por aquí como que no lo respetan”, indicó.