Hermosillo: Cristián busca la manera de salir adelante

HERMOSILLO, Sonora.- Estuvo a punto de atropellar a un peatón que se le atravesó con su moto, pero ello ocasinó que se estrellara en su motocicleta contra un barandal y producto del accidente perdió la pierna izquierda, hace ya cinco años.

Ahora Cristián Calles Acuña, de 36 años de edad, retomó su vida y desde hace siete meses empezó a vender dulces en el Centro.

Su gran sonrisa es lo que caracteriza a Cristián, a quien se le puede encontrar en el área de unos cajeros automáticos, en Matamoros y Sonora.

Vendo dulces, mazapanes y paletitas y atiendo aquí a las personas en los cajeros, ya voy para siete meses. Primero empecé aquí afuera, sufriendo los calorcitos y luego tuve la oportunidad de estar aquí adentro”, explicó.

El 9 de diciembre de 2018 tuvo un accidente en motocicleta en el cruce de las calles Villa Real y Progreso, cuando le sacó la vuelta a un peatón.

“Se me atravesó un señor mayor y para no atropellarlo pues tuve que sacarle la vuelta y no alcancé a sacarle la vuelta a un barandal que estaba en una caseta y me hice ‘gira’ la pierna, gracias a Dios el señor está bien, no le pasó nada”, relató.

Aunque el peatón probablemente no sabe del sacrificio que hizo en su momento Cristián para no atropellarlo, dijo, su prioridad es estar bien con Dios.

Duré tres años bien depresivo después del accidente, batallé mucho y hasta la fecha, gracias a Dios ahorita ya estoy muy contento, he aceptado mi situación y trato de salir adelante”.

VENCE OBSTÁCULOS

En este lugar que ha hecho su espacio de trabajo, indicó, no sólo se ha mantenido ocupado sino que tiene la oportunidad de ayudar a una que otra persona que no sabe mover los botones del cajero automático, a cambio espera que le den una sonrisa que lo siga aliviando.

Añadió que a los dos meses que pasó el percance, su matrimonio se complicó aún más y terminó, sin embargo la vida le vuelve a dar otra oportunidad en el amor, pues empezó una nueva relación.

De su primer matrimonio tuvo un hijo que tiene 7 años de edad, a quien trata de sacar adelante con las ganancias de la venta de dulces y las propinas que obtiene con ayudar a las personas en el uso del cajero automático.

Aconsejó a quienes pasan por momentos difíciles a confiar en Dios porque eso es lo que le ha ayudado a superar las circunstancias advsersas.