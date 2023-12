Hermosillo: Con gran devoción y agradecimiento, Alma Rosa no falta a su visita anual con la Virgen de Guadalupe

HERMOSILLO, Sonora.- Con gran devoción y agradecimiento, Alma Rosa Lozano Arvizu acude cada año a visitar a la Virgen de Guadalupe en el “Cerrito de la Virgen” de Hermosillo, donde desde hace una década, construyó una capilla como agradecimiento por el milagro cumplido.

Siento que es la madre de nosotros y estamos sobre ella, las bendiciones. La Virgen es muy milagrosa y por eso le tengo mucha fe. A veces viene la gente y le tira papelitos por dentro, y a veces llegan cabalgatas y aquí se estacionan, porque es la madre de todos”.

La residente de la colonia Cuauhtémoc comentó que desde niña ha sido fiel ferviente de la madre de Jesucristo, pero desde hace 10 años reforzó su fe y se puso en manos de “La Morenita”, ya que le habían diagnosticado cáncer en los ganglios.

“Bendito a la Virgen y a Dios, aquí estamos. Siempre he sido devota de la Virgen, siempre he sido católica 100%, al igual que mi familia y siempre le hemos tenido mucha fe, por eso es que me puse en sus manos.

Yo ya le había pedido milagros, de hecho, ya me ha concedido algunos y le tengo mucha fe. Cuando yo estaba enferma le dije a mi esposo: ¿Sabes qué? Si la logro, le vamos a hacer una capillita la virgencita aquí, en el cerro, y así fue”, relató.

Alma Rosa recordó que al principio tenía la idea de hacer una capilla sencilla, ya que no podían conseguir el permiso por parte de los dueños del predio, pero de tanto insistir, lograron que les concedieran la construcción de la capilla a las faldas del cerro.

“Gracias a Dios nos dieron permiso y pues hicimos la capillita, y ya decidió mi esposo hacerle la canchita esta y la banquita para que demás gente viniera a visitarla. De hecho vienen y se echan su desayuno aquí, su siestita y así”, externó.

El visitar a La Morenita en el Cerro de la Virgen ya es toda una tradición para la familia de Alma Rosa y la devoción se reforzó cuando construyeron la capilla, pues cada año, antes de su día, llega al lugar con algún familiar para limpiarla y embellecerla, y que así esté lista para el 12 de diciembre.

Destacó que en la víspera del día, ella y su familia se reúnen en la capillita, a las faldas del cerro donde permanece la imagen de La Guadalupana, para acompañarla y festejarle en agradecimiento, y comparten un momento muy agradable para todos.

Nos reunimos aquí cada 11 de diciembre, venimos en la noche y traemos comida o hacemos una carnita asada. Aquí la paso con todos mis hijos y sus familias, muy bonitos ratos pasamos todos, porque somos muy unidos”, apuntó.

Al igual que Alma Rosa Lozano, decenas de feligreses visitaron ayer desde tempranas horas a la Virgen de Guadalupe para llevar veladoras, flores o algún detalle significativo, en agradecimiento a las plegarias escuchadas y los milagros cumplidos.