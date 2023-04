Hermosillo: Comerciantes afuera del antiguo Hospital General no saben qué hacer

HERMOSILLO, Sonora.- Comerciantes instalados por fuera del Hospital General se encuentran en la incertidumbre debido al cierre del lugar, pues la mayoría de sus ventas dependían de las personas que acudían a atenderse.

La acera del bulevar Luis Encinas, a la altura de la Universidad de Sonora, se encontraba vacía ayer por la tarde, pues no hubo clientes que acudieran a los locales del Hospital General, cuyos encargados se preguntan qué pasará con sus negocios.

Alejandro Nava Díaz, encargado de un puesto de venta de burros y tamales, sostuvo que la clientela comenzó a disminuir desde la semana pasada cuando comenzaron a llevarse el mobiliario al Nuevo Hospital General.

De acuerdo con el testimonio de los comerciantes, es imposible para ellos dejar esos puestos, debido a que tienen miedo de que puedan quitárselos una vez que se retiren, por lo que esperarán novedades.

Manuel Martínez Cruz, encargado de la tienda “Puesto Panchita”, destacó que el fuerte de las ventas provenía casi exclusivamente de las personas que llegaban al hospital.

“Son los que más consumían, los estudiantes de la ‘Uni’ son punto y aparte, ellos si acaso te consumen sodas, las familias que vienen de fuera y tienen personas internadas son las que más consumen”, añadió.

En el Nuevo Hospital General no se permiten los puestos fijos ni semifijos, por lo que los comerciantes han descartado la idea de trasladar sus negocios a dicho lugar.

La falta de puestos de comida en el nuevo hospital ha hecho que pacientes que reciben atención ahí regresen al viejo hospital para comprar comida, debido a que conocen a los locatarios, tal es el caso de Abel Humberto Peralta Peralta.

Ya tengo 4 días allá, cuando estábamos aquí venía gente a darnos comida, pero por políticas no está permitido tener puestos allá, y yo que no puedo trabajar, se me pone difícil, por eso vine a comer porque ellos (los comerciantes) ya me conocen y saben que les voy a pagar después”, narró.