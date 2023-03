Hermosillo: Colocan cuatro altos y líneas peatonales en cruce donde atropellaron a familia

HERMOSILLO, Sonora.- Residentes y comerciantes de la colonia Los Álamos expresaron su descontento ante la instalación de los cuatro altos y señalamientos viales en el cruce donde el domingo pasado fue atropellada una familia, ya que aseguran, no servirá de nada.

Luego de que el pasado 5 de marzo, una familia fuera atropellada por un conductor desenfrenado en las calles Libertad y De los Mecánicos, al Sur de la ciudad, el Ayuntamiento de Hermosillo decidió colocar en el lugar señalamientos viales.

Está perfecto, porque no respetaba la gente, no hacía alto cuando pasaban las personas y habemos mucha gente mayor, y antes que los pusieran, ya no respetaban, había mucho choque, a ver si ahora sí respetan”. comentó Jesús García Verrugo, vecino del lugar.

Personal colocó ayer los cuatro altos en

el cruce de Libertad y De los Mecánicos.

Desde ayer en la mañana, personal de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y

Ecología (Cidue) comenzó con la instalación de cuatro altos, así como las pintas de cebra en el lugar donde ocurrió el accidente que facilita el cruce de los peatones, pues la misma comunidad aseguraba que dicho tramo era peligroso.

Los señalamientos son para que los conductores reduzcan la velocidad y que los peatones tomen sus precauciones al momento de cruzar.

“Lo que necesitamos es un semáforo, no nomás eso (alto), porque no respetan (los conductores) y quieren pasar las personas y le aplastan más, parece una pista de carreras porque no respetan, la verdad y se necesita un semáforo, eso no servirá”, expresó Cinthia Fimbres.

La empleada de uno de los comercios aseguró que lamentablemente los accidentes en ese cruce son “el pan de cada día”, pues el atropellamiento de la familia donde una mujer adulta y dos menores resultaron con heridas graves, no es el primero.

Hay muchos accidentes, muchos choques, la verdad, no es nuevo, siempre es así y las patrullas medio se paran, pero siguen su camino, no es de ahorita, es de siempre. Aquí lo que se necesita es un semáforo”, comentó.

Detalló que días atrás también se registró un choque entre una mujer motociclista y un automóvil, donde la mujer también resultó con lesiones aparentemente de consideración, ya que no se movía con facilidad y quedó en el suelo hasta que llegaron los paramédicos.

AÑOS PIDIENDO APOYO VIAL

Juan Isidro Salcido, quien reside en la colonia desde hace más de 45 años, comentó que desde hace mucho tiempo se había solicitado a las autoridades atención vial en el bulevar Libertad, pues es una vía libre que no fue hecha para facilitar el acceso a los peatones.

Cada día hay más tráfico, más vehículos y más gente irresponsable, y para mí, es un punto positivo para el Ayuntamiento que hayan puesto los altos, pero necesitamos algo que ayude a frenar los carros”, comentó.

Opinó que los señalamientos nuevos podrían aminorar un poco la “furia” de los automovilistas al momento de circular por la zona, pero no será suficiente, ya que se necesita algo que reduzca de una vez por todas la velocidad vehicular.

“Desgraciadamente tuvo que pasar esto para que tomaran las medidas que, pues hace muchos años se ocupaba aquí, independientemente el tipo de accidente que haya ocurrido, pero hace mucho tiempo teníamos la idea que de perdida fuera cuatro altos aquí, porque es bulevar.

“Aún así, siento que todavía hace falta algo aquí”, agregó, “que son los topes, porque los indicadores, muchas veces la gente hace caso omiso y se los pasa, y un tope disminuiría lo que es el riesgo, más lo haría un semáforo”.

Además de la falta de conciencia por parte de algunos conductores, los vecinos señalaron que por la noche el lugar está casi en penumbras, a pesar de que el alumbrado público sí está en funcionamiento, pero está distribuido de una forma que la iluminación no es suficiente.