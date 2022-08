Hermosillo: Bombero veterano recuerda momentos en los que arriesgó su vida para salvar a ciudadanos

HERMOSILLO, Sonora.-Gran orgullo es el que siente Samuel González Lizárraga, de 75 años de edad, de haber sido elemento voluntario del Departamento de Bomberos de Hermosillo y haber salvado tantas vidas durante el tiempo perteneció a la corporación.

Recordó que cuando tenía aproximadamente 25 años de edad, ingresó al Cuerpo de Bomberos de Hermosillo, para cumplir uno de sus más grandes sueños.

Su experiencia en el pentatlón universitario y en el Departamento de Investigaciones de la Policía Municipal, le ayudaron a adaptarse rápidamente a las circunstancias y al escaso equipo con el que contaban los tragahumos, en la década de 1970.

Te puede interesar: Bomberos de Hermosillo celebran su 76 Aniversario con emotiva ceremonia

“Yo ingresé en 1972. Me motivó desde niño, vivía aquí en el centro de la ciudad, frente al cine-teatro Noriega, que ya no existe, y Hermosillo era muy chico, llegaba hasta la pera del ferrocarril, donde era Sears (Encinas y Matamoros).

“Yo tenía varios amigos bomberos y no necesitaron llamarme mucho, porque mi deseo era pertenecer al cuerpo de bomberos, siempre me ha gustado, participé en el pentatlón universitario, en el equipo de judo de la Universidad de Sonora y me absorbió Bomberos”, externó.

MUCHAS ANÉCDOTAS

Como si fuera ayer, el ahora bombero veterano recordó algunos momentos en los arriesgó su vida para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y que con el apoyo de sus compañeros y la habilidad propia, supo superar los obstáculos y salir con bien de los incidentes.

“Recuerdo el incendio del Miyako (restaurante). Un bombero, el cual no lo he vuelto a ver, de apellido Olivarría, cuando se quemó el Miyako entramos él y yo, y nos fuimos hacia la esquina derecha Norte y, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que estábamos frente a un tambo de gas de 5 mil litros”, indicó.

En esos momentos, el cilindro ya contaba con señales de que podía haber una inminente explosión, subrayó, y a pesar de que el propietario del lugar les advirtió que el cilindro estaba a punto de explotar, Samuel y su compañero decidieron continuar con su labor y evitar que ocurriera una tragedia mayor.

Nos fajamos, abrimos las mangueras en brisa para que el chorro no se fuera al metal y gracias a Dios logramos controlar ese tambo, si no, hubiera desaparecido, quizás, la colonia Pimentel y zonas aledañas de ahí”, apuntó.

¡SIN SABERLO!

En otra de las circunstancias que el bombero de línea logró enfrentar y salir con vida, fue en un incendio de una bodega situada en la colonia Villa de Seris, donde logró rescatar unas cajas de cartón del fuego y posteriormente se enteró que estas contenían dinamita.

“Como bomberos cumplimos con nuestro deber”, afirmó, “sabíamos que nos exponíamos a un peligro inminente, pero teníamos la responsabilidad de salvar gentes”.