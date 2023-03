Hermosillo: Bloquean bulevar Encinas y calle Ures por la instalación de láminas en el cerco del Cecytes Mariachi

HERMOSILLO, Sonora.- Padres de familia del Cecytes Mariachi bloquearon el bulevar Luis Encinas entre calles Carbó y Ures debido a la instalación de varias láminas en el cerco perimetral del plantel.

Graciela Martínez, quien es abuela de un alumno de la escuela indicó que la instalación de dichas láminas se realizó durante el último puente.

Algunos comentarios de los estudiantes, manifestó que han sido que ya han permanecido encerrados mucho tiempo a causa de la pandemia por lo que no se explican la instalación de dichas estructuras.

Ahora los tienen otra vez encerrados y eso no es justo porque no son delincuentes y eso no les parece a ellos", dijo.