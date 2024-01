Hermosillo: Ángel Enrique hizo del Cerro de La Cementera su hogar

HERMOSILLO, Sonora.- Desde hace más de cuatro años Ángel Enrique Monteverde Quiñones, de 60 años, vive en el Cerro de la Cementera

Con una roca como cama y una cuesta con vista al humedal de La Sauceda como patio vive Ángel Enrique Monteverde Quiñones en el cerro de La Cementera, al Oriente de la ciudad.

El hombre de 60 años relató que comenzó a vivir junto a la carretera al mirador del cerro hace cuatro años, luego de tener una situación familiar que lo separó de sus seres queridos, sin embargo sus palabras se vuelven incoherentes al describir su situación familiar.

“Tengo dos muchachas y dos muchachos, ya son profesionales, les di carrera y todo lo que pude”, narró, “una es químico biólogo, otra nutrióloga, otro geólogo y otro (licenciado) en Derecho”.

Ángel Enrique nació en Esperanza, Sonora, llegando a Hermosillo aún en brazos de su madre y, durante algún tiempo, su familia se estableció en diversas colonias como El Mariachi y Los Naranjos.

Actualmente, según su relato, sufre de una enfermedad la cual le provoca que tenga incontinencias urinarias, pero debido a su condición no ha recibido atención médica.

A pesar de estas dificultades, Ángel Enrique busca ganarse la vida de la forma que le permita su cuerpo, incluso si esto termina siendo peligroso para él, pues aseguró que no tiene alternativa.

Ni modo que esté ahí caminando por las calles sin rumbo, aquí me quedo y si necesito dinero me voy a la Clínica 37 (del IMSS) a ayudar cuidar carros o estacionar carros”, relató, “yo no robo ni hago daño, pueden ver que tengo mi expediente limpio y sin antecedentes penales”.