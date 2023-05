Hermosillo: Analizan situación de camiones para que enciendan aires

HERMOSILLO, Sonora.- El Instituto de Movilidad y Transporte del Estado (Imtes) se encuentra discutiendo con concesionarios de Hermosillo para atender el encendido de los aires acondicionados dentro de las unidades, informó la dependencia.

De acuerdo con la institución, el titular Carlos Sosa se ha reunido con los concesionarios para ver en qué condiciones operan las unidades y resolver estos problemas de la forma más rápida posible.

El instituto mencionó que no se han aplicado multas a los camiones que no han encendido el aire acondicionado, pues buscan establecer un diálogo que permita averiguar cuáles son los motivos por los que aún no se han prendido.

A través de estas reuniones, explicó la institución, se determinará si las unidades requieren atención adicional por parte del Gobierno del Estado o se tomarán otras medidas que podrían incluir la penalización.

NO LLEVABAN AIRE

Usuarios del transporte urbano han denunciado que utilizaron las siguientes rutas y los camiones no llevaban el aire acondicionado encendido.

RUTAS: 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Y 17.

FUENTE: Unión de Usuarios.

INSPECCIONES

Las inspecciones realizadas por el Imtes a las unidades consisten en la verificación física en diferentes rutas aleatorias para saber si tienen el aire acondicionado encendido y, de no ser así, hablan con el operador sobre ello.

Según el testimonio de la dependencia, algunos operadores comentaron que el clima seguía muy frío como para encender los aires acondicionados y que necesitaban reparación o servicio para poder activarlo.

El aire acondicionado en las unidades de transporte público debe ser encendido el 1 de mayo con la entrada en vigor del subsidio de energía eléctrica en la entidad.

¿QUÉ DICE LA LEY DE TRANSPORTE?

1 de mayo deben encenderse los aires acondicionados en los camiones. Para ello debe de haber un mínimo de 10 usuarios en la unidad.

30 DE SEPTIEMBRE

El último día en el que se encienden los aires en los camiones de transporte urbano.

REPORTES