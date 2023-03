Hermosillo: Ana Celia colecciona muñecas ¡tiene más de 4 mil!

HERMOSILLO, Sonora.- Una colección de más de 4 mil muñecas de todas partes del mundo y de México tiene en su domicilio Ana Celia Saavedra Higuera, de 86 años, quien en su infancia se dedicó a trabajar y no tuvo los juguetes que hubiera querido.

La vecina de la colonia San Benito cuenta que su niñez la vivió en la colonia El Mariachi, creció con su abuela, trabajó en la venta de comida y solamente le regalaron una muñeca de material que resultó ser muy frágil y duró muy poco tiempo.

Las muñecas sólo las veía en los aparadores de las tiendas. Al crecer aprendió costura y bordado y esto le ayudó a elaborar sus primeras muñecas de trapo.

Cuando se casó con Carlos Contreras Uruchurtu, comenta, empezó a confeccionar muñecas para vender, y algunos de esos modelos aún los conserva.

Parece que fue ayer cuando en los comercios cercanos al Jardín Juárez compraba las manos, pies y cabezas de las muñecas, las cuales acomodaba en un envase de plástico, cubría con la ropa que ella les confeccionaba y las ponía en venta.

Al crecer sus ocho hijos, relata, le empezaron a regalar las muñecas de diferentes partes del mundo y empezó así la colección que mantiene bajo llave en un cuarto exclusivo.

Me empezaron a regalar y a regalar, y yo compraba y como sabían que me gustaba me traían, muchas compré yo y otras me han regalado y así se fue juntando, total que ahorita ya no me caben”, añade.