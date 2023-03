Hermosillo: Alejandro desertó de la Normal Rural para convertirse en un exitoso taquero ¡Empieza negociocon 500 pesos prestados!

HERMOSILLO, Sonora.- Con 500 pesos prestados, Alejandro Cortés Reyes emprendió su negocio de taquero entre el 2008 y 2009 en la colonia Las Lomas, de la ciudad de Hermosillo, sin saber que sería un éxito por la elaboración de la tortilla de harina a la leña.

Al oriundo de la comunidad Bataconcica, de Bácum, su madre Guadalupe Reyes Campos, le enseñó a hacer tortillas de harina cuando tenía once años de edad porque debía preparar el desayuno y comida de la mitad de sus 20 hermanos mientras ella salía a trabajar como enfermera en el día y partera en la noche.

A su corta edad hacer tortillas representaba un sacrificio porque no tenía la oportunidad de jugar como sus hermanos, pero cinco años después empezó a ser contratado en el pueblo como el taquero oficial de los festejos de la Virgen del Carmen de cada año.

Cuando renegaba mi madre me decía te vas a acordar de mí y así fue, cada vez que las preparo se me viene a la mente, más cuando me las como solas con una taza de café negro porque ese era nuestro desayuno en Batanconcica”, indicó.