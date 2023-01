Hermosillo: A Elizabeth le apasiona el arte de sacar brillo

HERMOSILLO, Sonora.- Elizabeth Galindo López aprendió el oficio de bolera hace 22 años, en las afueras del Mercado Municipal, y desde entonces, disfruta este trabajo que le ha permitido sacar adelante a su familia.

Cuando Elizabeth tenía apenas 10 años de edad comenzó a acudir a dicho lugar, vendía periódicos para ayudar a su familia, pues era la hermana mayor de diez hermanos.

Poco a poco se fue interesando en el trabajo que hacían los boleros en el andador del Mercado, hasta que un día le pidió a uno de ellos que le enseñara para poder trabajar en eso.

Yo vendía periódicos y como éramos muchos en la familia, le ayudé a mis hermanos y a mis padres a salir adelante, somos diez y yo soy la más grande. Empecé a platicar con ellos y les dije: ‘A mí me gusta ese trabajo’, y me empezó a enseñar y aquí estoy”, platicó.

Al principio cuando empezó, como a la edad de 17 años, recibía comentarios discriminatorios de quienes no querían que le boleara los zapatos por ser mujer, pero sus mismos compañeros le dijeron que eso no le debería importar y poco a poco comenzó a hacerse de su clientela.

En el 2008, Elizabeth fue captada por el lente de EL IMPARCIAL. Desde entonces le encanta dejar reluciente el calzado de sus clientes y tener una charla cordial. FOTO: BANCO DIGITAL

LUSTRA ZAPATOS A FAMOSOS

Entre sus clientes más distinguidos han estado celebridades como Valentín Elizalde y Sergio Vega, quienes acudieron en alguna ocasión a bolearse sus botas y además le dejaron propina.

El Valentín Elizalde y el Shaka, Sergio Vega, bien emocionada que estaba boleando a ellos y de hecho me dejaron propina”, dijo.

Además de dejar relucientes los zapatos de los clientes que llegan con ella, Elizabeth disfruta también de platicar con las personas, pues cada que llega algún cliente nuevo le platican su vida y anécdotas, a lo que Elizabeth escucha atenta y les brinda algún consejo.

“Siempre me ha gustado el trabajo que yo hago, me apasiona mi trabajo y aparte me gusta escuchar a las personas. Tratar de hacer lo mejor siempre para que regresen con uno”, mencionó.

Cuando era más joven Elizabeth ayudó a sus padres y hermanos con los gastos del hogar con este oficio y ahora, orgullosa ha sacado adelante a su familia, en compañía de su esposo y sus dos hijos de 8 y 20 años de edad.