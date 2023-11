Hermosillenses disfrutan de El Cárcamo en un ambiente tranquilo y familiar

HERMOSILLO, Sonora.- Familias de Hermosillo disfrutan de El Cárcamo durante el fin de semana, por ofrecer un ambiente tranquilo y familiar, similar al del Parque I. Madero.

Nosotros veníamos al Parque I. Madero porque no sabíamos que estaba cerrado, y alistamos los termos, comida, todo para pasar un ambiente familiar, pero llegando nos dimos cuenta de eso”, explicó Alma Cecilia Corte.

“Como no sabíamos a donde ir, me acordé de El Cárcamo porque ya habíamos traído a los niños en la tarde, pero no esperaba que estuviera tan agradable de día”, mencionó.

Tanto los juegos como las bancas estaban ocupadas por varias familias que llevaron desayuno o snacks para pasar la mañana.

Las personas dijeron estar contentos de tener este tipo de espacios, ya que fomentan la sana convivencia y son un medio de entretenimiento para los más pequeños.

Yo la verdad estoy bien agradecida, mi esposo tiene casi 15 años que viene a jugar a los campos de aquí y ahora con el niño deje de acompañarlo porque se me enfadaba o tenía que traer la tablet para entretenerlo, pero ahora está muy diferente”, mencionó Francisca López.

“Con los juegos se divierte mucho, está más seguro, hay donde sentarse y que hacer para que se entretenga, ya no es nomás estar en las gradas”, añadió.

Las familias también expresaron estar muy conformes con la seguridad que se encuentra permanentemente en el sitio, ya que permite que se sientan seguros, y a la vez fomenta el cuidado de los juegos, para que no los rompan o echen a perder.

