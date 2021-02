Hace 58 años participa con los fariseos

HERMOSILLO.- Era sólo un niño cuando inició como cabo en la representación de la Pasión y muerte de Cristo con los fariseos Yaquis.

Luego por problemas de salud cumplió una manda de fariseo por 3 años, escaló puestos hasta llegar a Capitán Primero de Tropa y en esta Semana Santa, Manuel Rentería Jaques cumple 58 años de participar en estas festividades .

Don Manuel es el organizador de la fiesta, está a cargo de todos los participantes de la ramada de la colonia Revolución desde los cabos, oficiales, Pilatos, personal de la iglesia y fariseos y durante el año funge como gobernador del grupo de la etnia yaqui de la colonia Revolución.

Aprendí de las personas mayores, mis maestros, ellos me dejaron el cargo, me siento orgulloso de que ellos me hallan nombrado, orgulloso con Dios de que no hemos quedado mal a pesar de todo Dios me jaló aquí y aquí sigo, me siento orgulloso de pertenecer a este grupo”, manifestó el Capitán Primero de Tropa.