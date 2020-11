“Ha venido gente a platicar conmigo”, dice Manuel Vázquez, ex boxeador

HERMOSILLO.- Unas manoplas y guantes nuevos, calzado, ropa, despensa, pero sobre todo mucho cariño, es lo que ha recibido en estos días Manuel “Topo Gigio” Vázquez.

Lectores y seguidores de EL IMPARCIAL se enteraron de que el ex boxeador cambiaba clases de box por despensa y que entrenaba a sus alumnos con unas manoplas hechas de manta, así que decidieron ayudarlo.

Estoy muy contento, muy agradecido, que Dios los bendiga a todos, de verdad esto para mí es muy importante, ha venido gente a platicar conmigo, se toman fotos me traen cosas, no sé cómo pagárselos”, expresó muy contento el ex boxeador, de 66 años de edad.

LE LLEVAN DESPENSA

Los vecinos de la colonia Norberto Ortega comentaron que han recibido decenas de llamadas de diferentes lugares para apoyar a don Manuel, además personal del Instituto del Deporte, boxeadores y el Banco de Alimentos han llevado despensa al ex pugilista.

“No me la creo, me pongo los guantes y me siento con más fuerza”, expresó al tiempo que tiraba una combinación, “además las manoplas están nuevecitas me llevaron a comprarlas a una tienda de deportes”.

“Topo Gigio” Vázquez duerme en un viejo colchón, en un pequeño cuarto hecho de lonas y hule.

Don Manuel “Topo Gigio” Vázquez muestra el cuarto donde duerme en el patio de una vivienda que él cuida

AÚN NECESITA AYUDA

Si desea apoyarlo puede comunicarse al 66-21-77-48-92 o acudir a la colonia Norberto Ortega con los vecinos de la casa Pedro Rosas #95 esquina Emancipación o a la vivienda ubicada por la calle P. de Luna y Manuel S. Corbalá (al lado del canal).