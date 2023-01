Gatita embarazada atrapada en una palmera por cuatro días, es rescatada por bomberos de Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Misi una gatita, al parecer embarazada, estuvo en la cima de una palmera de al menos 12 metros de altura durante cuatro días y después de varios intentos hoy pudo ser rescatada por elementos del departamento de Bomberos de Hermosillo.

Mónica Peralta Pérez explicó que desde el año pasado comenzó a ver gatos callejeros en la calle Naranjos, donde se ubica su domicilio en la colonia San Benito y ella decidió ayudarlos.

Cerca de la casa de la auxiliadora de mascotas hay un canal que los felinos han tomado por hogar y es donde pasa la noche Misi. Este animalito fue la primera gatita que llegó a su hogar, recordó, la empezó alimentar y luego llegaron los demás gatos que identifica por su color.

De hecho yo me quería quedar con la gatita, que se metiera a mi casa, pero como tengo perros yo creo que le da miedo de estar aquí con nosotros”, expuso.

El pasado lunes en la madrugada Misi se subió a lo más alto de una palmera que mide cerca de 12 metros, el martes llamaron al Departamento de Bomberos para que la bajaran, sin embargo en este primer intento no pudieron rescatarla porque la gatita los esquivó.

Ella se movía constantemente, entonces el bombero no pudo, se les hizo de noche y ya no la alcanzan a ver, de hecho, se tuvieron que ir el martes, entonces dijeron que si no se bajaba el miércoles, regresarían otra vez el jueves”, comentó.