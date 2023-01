Gabriel Gutiérrez llega a Naranjeros tras eliminación de Venados

HERMOSILLO, Sonora.- El éxito de Naranjeros de Hermosillo en la primera ronda de playoffs dejó fuera de competencia a los Venados de Mazatlán, pero Gabriel Gutiérrez quiere seguir avanzando en la postemporada de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) ahora como refuerzo del conjunto de la capital sonorense.

El receptor tuvo su primera oportunidad titular el miércoles en el primer juego de la serie ante Algodoneros de Guasave, por lo que ya pudo experimentar lo que es defender los colores de la Escuadra Naranja e incluso conectar su primer imparable en el Estadio Sonora.

“Me sentí bien, gracias a Dios, y contento por estar aquí. Sabemos de la trayectoria de Naranjeros, sabemos de la historia que tiene la franquicia, y agradecido con la gente que hizo posible esto.

Sabemos del equipo que tenemos, ahora que estoy de este lado, es muy completo; como te podemos ganar con un batazo grande te podemos ganar como el día de ayer (miércoles), jugando el beisbol pequeño, corriendo las bases duro”, comentó.

Naranjeros sabe su potencial

Como parte del conjunto que llevó a Naranjeros hasta un sexto juego de la serie, Gutiérrez dijo saber bien del potencial con el que cuentan sus ahora compañeros, incluyendo a los otros receptores, como César Salazar, Julián León y Alejandro Flores.

“No me lo esperaba la verdad. Cuando se terminó el juego de la serie aquí, algunos compañeros de aquí de Hermosillo me llamaron y me dijeron que estaban lastimados los chatchers titulares, que si estaba disponible para ayudarlos. Les dije que con gusto, que sería un placer estar aquí con ellos.

Yo creo que todas las posiciones son importantes. Creo que Naranjeros se fue por el lado del ‘catcheo’ porque los dos titulares estaban lastimados y tal vez ocupaban a alguien que estuviera de tiempo completo aquí. Son decisiones que no me corresponden, pero acepté el llamado y aquí estoy”, expuso.

ES BUENO SABER…

Gabriel Gutiérrez fue alineado anoche como octavo bat, después de batear de 5-1 en el primer juego de la serie.