Fuente del Parque Madero se daña por niños aún delante de sus padres, denuncia encargado

HERMOSILLO, Sonora.- Restos de frutas, piedras, tierra y bolsas de plástico son algunas de las cosas que dejan abandonadas los niños dentro de la fuente del Parque Francisco I. Madero, informó Guillermo Cohen Córdova, encargado de mantenimiento de esta área por Parques y Jardines.

Las personas que se introducen al agua de la fuente, dijo, que no son adultos sino niños acompañados de sus padres, estos últimos les permiten realizar los desmanes a los infantes.

Los filtros se quitan fácil porque hay que quitarlos para limpiarlos, no están asegurados ni nada, y aparte es fácil porque es fuente no es una alberca, no es piscina, y lo utiliza la gente como si fuera una piscina”, explicó.