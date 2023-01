Francisco vende dulces en el centro de Hermosillo para no estar “dioquis”

HERMOSILLO, Sonora.- En el área del Mercado Municipal se encuentra Francisco Yáñez Burrola, de 78 años, quien sale a las calles a vender dulces para no estar encerrado en su casa.

Comentó que tiene su domicilio en la colonia El Apache, vive en compañía de su hija y esposa, pero el estar en el hogar aseguró que no es lo de él.

Nació en Tepupa, pero debido a la inundación que causó la construcción de la presa El Novillo se vino a Hermosillo donde trabajó como albañil.

No me gusta estar en la casa, encerrado allá, por eso estoy aquí”, contó, “los dulces los compré con el dinero de lo mismo que vendo, nomás para desenfadarme, aquí me la llevo”.

Pasar el día en la venta de dulces y platicar con sus amigos es lo que más le gusta a Francisco. Sus familiares, mencionó, que no le dicen nada porque él anda en el Centro porque quiere.

“No tengo hora para llegar ni para irme, llego casi siempre a las 11 o 10 y me voy como a las 3 o 4 de la tarde”, expuso, “aquí muchos me ayudan, me dan propina de lo que vendo”.

En el área del Mercado Municipal decenas de adultos mayores pasan buena parte del día, sentados en las jardineras y señalan sentirse mejor en este ambiente de bullicio que hay en el primer cuadro de la ciudad.

Francisco añadió que es uno de los beneficiados de la Pensión Universal que tiene el gobierno federal.