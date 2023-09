Francisco pide ayuda en Hermosillo para poder trabajar y ganarse la vida

HERMOSILLO, Sonora.- Para poder tener un trabajo digno con el cual garantizar su alimento diario, Francisco Antonio Esparza Yañez, pide ayuda a la ciudadanía.

El hombre de 56 años de edad explicó que recientemente recibió un triciclo para poder vender paletas heladas, sin embargo este es muy pesado para él.

“La base que le pusieron al triciclo está muy pesada y mi casa está de subida y no lo puedo empujar, además desgraciadamente me golpee y menos puedo pedalear”.

Quiero trabajar y no puedo, por lo que quiero pedirle ayuda al a ciudadanía para que alguien que tuviera una moto viejita me la pudiera dar para salir a trabajar”, expuso.

Francisco Antonio tiene ya tres meses de adeudo de renta porque no puede salir a trabajar y, de acuerdo con su testimonio, también hay veces que no puede comer debido a que no puede comprar alimentos.

Además de esto, el vendedor de helados añadió que recientemente su teléfono celular y una bocina que usaba para subirse a los camiones de transporte público para cantar fueron robados por delincuentes que entraron a su casa.



Para contactar a Francisco Antonio, las personas pueden acudir a su vivienda en bulevar Villas del Pitic número 144 entre Pedro Villegas y Serna, en la colonia Hacienda de la Flor.