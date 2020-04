Francisco Javier “Jicamita” cambia de aires

Una trayectoria de once años como profesional en Liga MX fue el recorrido de Francisco Javier “Jicamita” Acuña. Ahora sabrá cómo es el futbol en Canadá.



El nuevo equipo del mediocampista sonorense será el Atlético Ottawa, debutante en la Liga Premier Canadiense, filial del club Atlético de Madrid en España.



Después de no entrar en planes con el Puebla, su más reciente escuadra, y en la cual le restaba aún un año de contrato, Acuña decidió emprender un cambio de aires, en la liga que disputará su segunda temporada de existencia.



“Contento de poder llegar a una institución como ésta. Es nueva, sí, la liga también es nueva, pero con un potencial de crecimiento muy grande y el equipo es filial del Atlético de Madrid.



“No tenía los minutos que quería con Puebla en los últimos torneos, luego estuvimos platicando, llegamos a un acuerdo y el equipo de Ottawa estaba buscando a un jugador de mis características”, contó vía telefónica a EL IMPARCIAL.



Ya radicando en territorio canadiense, el volante de 32 años de edad realizó la pretemporada con su nuevo club en España, pero se tuvo que detener debido a la contingencia sanitaria mundial.



El inicio del campeonato estaba programado para el mes de abril, pero ante esta situación, podría aplazarse hasta junio o julio.



En su paso por la máxima categoría del futbol mexicano, Acuña Víctor defendió los uniformes de los equipos de Tigres, San Luis, Morelia y finalmente el Puebla.



Su debut fue con los “felinos”, ganando una Liga en el 2011, y la escuadra en la que tuvo mayor longevidad fue la Franja, con la que ganó la Copa MX en el 2015; bajo ese bagaje, el jugador deja su País con una sonrisa y sin arrepentimientos.



“Me hubiera gustado poder jugar en un equipo grande, una espinita, pero aún así, me voy tranquilo, contento y sabiendo que di lo mejor de mí en todos los clubes que estuve en México. Tigres y Puebla fueron para mí los equipos que más marcaron mi carrera y a los que les tengo más cariño”.



En esta nueva etapa que le depara en su paso como futbolista, el sonorense está abierto a todo aprendizaje y deseoso de extender aún más su trayectoria en las canchas.



“Mis expectativas son venir, jugar bien, obviamente; que la gente me dé la confianza, la directiva, el staff, el cuerpo técnico, y poder aprender para que estén contentos aquí conmigo”.