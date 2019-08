HERMOSILLO, Sonora.- Flora Delia López Galindo, de 57 años de edad, perdió todas sus pertenencias en el incendio de su vivienda el pasado martes en la noche, en la colonia Mirasoles y necesita ayuda de la comunidad para poder salir adelante.



La afectada platicó que con la lluvia su casita de cartón y madera se humedeció por dentro, al igual que sus pertenencias, por lo que tenía que dejar el cooler encendido para secar los objetos y así aminorar un poco la humedad.



Lo que jamás imaginó es que tal decisión acabaría para siempre con el patrimonio que construyó durante 27 años.



"Yo vivo sola, soy viuda. Yo me encontraba con mi hija en el trabajo, cuido a una señora mayor, eran las 08:40 (de la noche), más o menos y me avisó un niño y me dijo: Flora, tu casa se está quemando, y ya me vine, pero no pude hacer nada.



"Fue por el motor del cooler, hizo corto. Yo lo dejé prendido porque estaba todo húmedo, porque se me metía el agua y estaba todo húmedo y lo dejé prendido para que se secara", explicó.



El predio afectado está marcado con el número 1547 de la calle Cerro del Cobre, entre Callejón Galaxia y Noche Triste.



Los vecinos fueron los que se percataron de que los dos cuartitos y un baño, de lámina de cartón y madera los consumían las llamas.





EN LA INCERTIDUMBRE



Flora Delia comentó que ella tiene bajo el conteo de las plaquetas y desde el susto que pasó ese día no se ha sentido bien, eso sin contar que no sabe qué pasará porque todavía debe el terreno en el que vivía desde hace casi tres décadas.



"Este terreno todavía no lo pago, me costó 25 mil pesos, pero por los intereses y todo, pues debo como unos 23 todavía y ahora ni cómo pagarlo. Yo lo fui pagando a como pude, porque mi esposo no me ayudaba y pues salí adelante sola.



"Yo trabajo cuidando a una señora enferma, tres veces a la semana y gano 900 pesos a la semana, pero con eso tengo que pagar los recibos, la comida y todo, por eso no me alcanza para lo del terreno", dijo.



La perjudicada solicitó ayuda de las autoridades y de la comunidad en general para poder construir un cuarto de material, ya que teme que le vuelva a suceder lo mismo y no cree pueda superar otro golpe como ese.



Para apoyar a Flora Delia pueden comunicarse directamente con ella a su domicilio o marcar a su celular 66 24 74 53 52.