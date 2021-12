Flor Beatriz necesita reunir 60 mil pesos para operación urgente

HERMOSILLO, Sonora.- Para poder ser operada de emergencia en un hospital privado de Guadalajar, Flor Beatriz Hernández, pide apoyo de la comunidad, pues requiere reunir al menos 60 mil pesos para este domingo.

Desde 2012 Flor comenzó con dolores de espalda y adormecimiento de extremidades, después de muchas visitas a los médicos y diagnósticos erróneos, Flor fue diagnosticada con fibromialgia y hernias de disco.

En 2019 le dijeron que requería de una operación.

En los últimos meses el dolor intenso la ha imposibilitado de caminar, por lo que requiere de una operación de urgencia, una discoidectomía cervical anterior y fusión.

En los últimos dos meses no he podido caminar, estoy usando una silla de ruedas. El dolor es muy intenso que hasta me han suministrado morfina, el médico me dijo que la operación debe ser urgente porque el último estudio de cervicales una ya está oprimiendo demasiado”, dijo.

El médico le explicó que la operación debe ser lo más pronto posible, porque debido a esta presión pudiera ocasionarle daños irreversibles.

“El doctor me dio la opción de operarme por particular, pero cuesta 120 mil pesos, me dijo que puede operarme este lunes y yo tengo que comprar las próstesis que cuestan 60 mil pesos, me dijo que lo primero es conseguir esos 60 mil para el domingo y el resto se lo puedo pagar después”, explicó.

Flor y su esposo, quien es de Hermosillo, viven en Guadalajara, pero están realizando actividades y solicitando apoyo de la comunidad en ambas ciudades para reunir al menos 60 mil pesos para este domingo.

¿PUEDE APOYARLOS?

Si desea apoyarlos puede hacerlo a través de las cuentas para depósito, que son:

BBVA

4152 3138 6272 6580

Flor Beatriz Hernández

4152 3138 4868 5579 •

Félix Moroyoqui

SANTANDER

5579 0701 1886 2070

PAYPAL