Fin a 8 años de angustia: Madre e hijo se reencuentran en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- El hijo que hace 8 años se extravió por fin fue recuperado por Gabriela Peña Hernández, originaria de Michoacán; se encontraba deambulando en las calles de Hermosillo.



César, de 24 años de edad, pasaba su tiempo en las afueras de una farmacia, ubicada en bulevar Clouthier y Periférico Sur, ahí los trabajadores lo ayudaban con la alimentación sin saber que su madre lo buscaba.



A pesar de que algunos familiares le pidieron a Gabriela Peña que hiciera una misa porque lo daban por muerto, nunca perdió la fe de un día encontrarlo vivo.



"Fue bien difícil porque llegué a un punto en que me salieron manchas de vitíligo, de los nervios se me subió la presión, un montón de cosas que como hace poco lo empecé a asimilar".



"Decía ay Diosito como puede ser posible que esté dormida y comiendo, simplemente bajo un techo y él en la calle rodando, sabe Dios cómo esté y que esté pasando, yo siempre le pedía a Dios que me ayudara, que lo encontrara", apuntó.



Ahora que lo halló, tiene sentimientos encontrados, porque César no la conoce pero ella tiene mucha alegría de ver de nuevo a su hijo con vida.



Explicó, que desde chico César presentaba una conducta complicada por la esquizofrenia, y un día salió sin avisar y ahora que lo hallaron en un bulevar de Hermosillo la enfermedad le ha hecho más daño.



Fue gracias a la Comisión de Búsqueda de Michoacán en coordinación con los Colectivos de Búsqueda de Sonora que pudieron hallar al joven, al intercambiar fotos pudo reconocer a César a pesar de su aspecto de indigente.



Gabriela Peña agradeció a las personas que la apoyaron para encontrar a su hijo en especial la Comisión que le sufragó todos los gastos de viaje y comida.