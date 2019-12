Festeja EL IMPARCIAL a sus voceadores

HERMOSILLO, Sonora.- Una celebración con sana convivencia y mucha alegría tuvieron ayer los voceadores y sus familias en el festejo organizado por EL IMPARCIAL con motivo de su día, donde también se reconoció a los empleados más destacados del año.

Como ya es tradición esta Casa Editorial organiza una fiesta en honor de quienes madrugan todos los días para poner a disposición de los lectores los ejemplares de EL IMPARCIAL y LAI.

Juan Fernando Healy Loera, presidente del Consejo de Administración de Grupo Healy, agradeció a cada uno de los voceadores por su dedicación.

"Para nuestra empresa es muy importante lo que ustedes hacen porque son el conducto por el cual EL IMPARCIAL y LAI llegan a todos nuestros lectores. Nuestro mayor reconocimiento para todos y pedirles que sigan haciendo el esfuerzo para el próximo año", enfatizó.

Acudieron al festejo la señora Silvia Loera de Healy; Lourdes Lugo Zazueta, directora editorial, y Mireille Sánchez, gerente de Administración y Finanzas.

Carmen Avilés, gerente de Circulación y Recursos Humanos, reconoció la labor de todos los voceadores y de manera muy especial a 10 de ellos por tener las ventas más altas del año a quienes se les entregó un vale de despensa y una bicicleta nueva.

"Gracias por levantarse todos los días de madrugada cuando aún no sale el Sol para hacer llegar a nuestros lectores las noticias que día a día EL IMPARCIAL y LAI tienen para informar a la sociedad. Ustedes son el medio perfecto para llegar a nuestros lectores", recalcó.

COMO SICÓLOGOS

Orlando Escobosa, voceador desde hace 9 años, fue el encargado de dar un mensaje a nombre de sus compañeros, en el cual resaltó la gran labor que todos hacen, el esfuerzo y empeño que le ponen a su trabajo y lo mucho que les gusta pertenecer a esta Casa Editorial.

"Gracias a este trabajo he tenido la oportunidad de sacar adelante a mi familia, a su vez me gusta este trabajo porque no sólo somos vendedores, somos sicólogos porque muchas personas nos platican sus problemas.

"Nosotros, haga frío, haga calor, aquí estamos para llevarles las noticias. Por eso invito a mis compañeros a que estemos juntos día a día y lograr mejores beneficios porque entre más vendamos más juntos vamos a estar", expresó.

Para amenizar la tarde, un payaso realizó actos de magia y concursos.

Dentro del grupo de voceadores no todo es trabajar, sino disfrutar cada minuto con alegría y amor. Tal es el caso de María del Rosario Escareño, quien tiene 25 años trabajando como papelera.

"Me gusta mucho lo que hago, me gusta tratar a la gente y platicar con ella y desde hace 25 años que estoy en El Faro vendiendo periódico todos me conocen. Ahí yo conocí a mi esposo porque una vez me pidió el periódico fiado y no se lo fié.

"Él se enojó mucho pero no me importó. Después comenzó a venir más seguido a comprarme periódico y resulta que nos casamos hace unos 10 años ya", relató, "ser papelera me ayudó a encontrar nuevamente el amor".

María del Rosario Escareño y su esposo Alberto Robles son voceadores en el mismo crucero, desde hace ocho años y desde entonces son inseparables, pues los dos disfrutan a lo máximo su trabajo.