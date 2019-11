Familias lo pierden todo en incendios

HERMOSILLO, Sonora.- Dos familias lo perdieron todo al incendiarse la casa que habitaban; una de ellas en la colonia Privada del Bosque y la otra en Tierra Nueva.

Bertha María Valencia, de 35 años, y sus cuatro hijos se quedaron sólo con lo que llevaban puesto, pues la casa en la que vivían desde hace trece años al parecer fue incendiada de manera intencional.

Luz María Siqueiros Ruiz, madre de Bertha María, platicó que el incidente se registró alrededor de las 20:00 horas del pasado 4 de noviembre, cuando su hija y sus nietecitos se encontraban de visita en su casa, en la colonia Internacional y afortunadamente no les pasó nada.

"Ellos se vinieron desde el sábado en la tarde y el lunes, como no iban a tener clases se iban a ir hasta la noche, pero resulta que nos van avisando que se había quemado la casa de la Bertha, y ella andaba para la tienda".

La casa está en la calle Circuito del Roble, número 122, sección Los Robles; aunque oficialmente se desconocen las causas del siniestro, se presume que fue intencional.

"Tuvimos que ir a poner la denuncia en contra de la persona que sabemos que la quemó", externó la preocupada abuela.

La directamente afectada no pudo expresar su testimonio, ya que trabaja desde las 05:00 horas en el Mercado Francisco I. Madero como empacadora.

"Ahora menos que nunca puede dejar de trabajar", expresó.

PUSO A SALVO A SUS HIJOS

Un cortocircuito en un aparato de aire acondicionado registrado el lunes pasado causó el incendio de la vivienda de Mercedes Berenice Amarillas Pacheco, de 37 años, quien salvó la vida de sus dos hijos, pero lo perdieron todo.

Fue alrededor de las 23:40 horas, cuando Mercedes y sus hijos de 12 y 7 años, dormían en su casa en Tierra Nueva, cuando la despertó el fuego.

"Me di cuenta que, pues olía mucho a humo y me levanté a ver qué estaba pasando y me di cuenta que era en el cuarto de atrás, y me asomé y era el aire que estaba prendido; un cortocircuito fue.

"Lo primero que hice es que los desperté (a sus hijos) y los saqué, les dije que le fueran a hablar a mi papá y a la vecina, que llamaran a los bomberos y yo agarré cubetas y empecé a echar agua para apagar el fuego", relató.

La madre de familia comentó que desde entonces ha tenido que faltar a su trabajo .

"Los vecinos me han ayudado mucho con cositas", añadió, "trajeron comida, pero las autoridades no. Ojalá nos puedan ayudar con lo que sea, porque nos quedamos sin nada".