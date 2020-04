Familiares de enfermos viven una angustiosa espera

Por fuera de los hospitales de Sonora, también hay dolor y desesperación de gente de todas las edades que sufre por sus familiares que están internados por ser casos confirmados o sospechosos de Covid-19.

A los familiares y a los pacientes internados por posible Covid-19 no sólo los separa el hospital físicamente. Estar afuera es también un tipo de aislamiento porque quienes tienen a un enfermo dentro deben esperar horas e incluso días para saber cómo se encuentra.

Matilde señala que en su casa todos tomaron las medidas preventivas para no contagiarse, su mamá especialmente. A su mamá le dio una embolia el pasado martes, mientras comían, y la llevó al Hospital General de Zona 2 del IMSS, en Hermosillo.

Ahí espero toda la tarde y toda la noche. Nadie le daba información sobre el estado de salud de su madre. Un guardia le hizo el favor de averiguar y la noticia la desconcertó: La habían trasladado a la clínica 14 por ser caso sospechoso de Covid-19.

“Al que entra aquí le dicen que es el Covid, con lo que tenga. Eso no se me hace justo, que a mi mamá la hayan traído aquí y me la vayan a contaminar, no está bien”, expresa Matilde con desesperación.

“QUIERO QUE ME LA DEN”

Asegura que desde el martes que ingresó su mamá a urgencias, no tuvo más información hasta el jueves en la noche, cuando una doctora se comunicó con ella por teléfono. Ni siquiera está segura de que le hayan tomado muestras para hacer la prueba de laboratorio.

“Me dijo que me la iban a entregar ahora (ayer), aquí tengo toda la mañana y hasta ahorita no me han dado información de nada, fui con la trabajadora social y me dijo que me esperara”, añade.

Fue hasta después del mediodía de ayer que otro doctor habló con ella y le dijo que su mamá se encontraba estable, sin temperatura ni ningún otro síntoma asociado con el Covid-19. Sobre su alta, sin embargo, no le pudo dar mayor detalle.

Lo que más teme Matilde es que su mamá, quien tiene 89 años y padece hipertensión, vaya realmente a adquirir la enfermedad por estar internada en un hospital 100% Covid. Pero aunque ha expresado que prefiere tratarla en un hospital privado, no han hecho caso a su petición de egresarla.

“NO QUIEREN QUE ESTEMOS AQUÍ”

Desde el miércoles Martha Díaz y su hija Haydeé van y vienen entre el hospital y sus casas. No han visto a José Vicente desde ese día. Él padece de insuficiencia renal crónica y lo llevaron por algunos malestares, sin imaginarse que lo dejarían internado por posible Covid-19.

Ambas insisten en que José Vicente había presentado escalofríos y vómitos, pero que son recurrentes en él por el problema que padece. Entre lo poco que les han dicho es que le tomaron una muestra para confirmar o descartar la enfermedad.

No quieren ni que estemos aquí, quieren que estemos en casa esperando que nos hablen, pero pues ya es mucho, no puedo estar en mi casa, pensando, y luego con lo que viene y escucha uno aquí”, dice Martha.

Ella y su hija han esperado por horas afuera del hospital. Apenas ayer al mediodía recibieron una llamada del área de trabajo social, para preguntarles si habían tenido sintomatología de Covid-19. Reafirman que no.

Lo último que les dijo un médico, ayer por la tarde, es que José Vicente se encuentra estable y que podría ser dado de alta el lunes. Los resultados de laboratorio tardarán algunos días más; ellas prefieren llevárselo a casa o tratarlo con medicina privada.

Ante la preocupación de los familiares de internos en hospitales se consultó sobre esto. En el IMSS, personal de comunicación social asegura que a los familiares de pacientes internados en el Hospital Covid (es decir, la Clínica 14, de Hermosillo), se les da información sobre el estado de salud dos veces al día.