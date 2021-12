Familia mantiene en su hogar un huerto con distintas frutas y verduras que utilizan en sus platillos

HERMOSILLO, Sonora.- Para aprender sobre la buena alimentación y el beneficio de plantar sus propios vegetales, la familia Olivas Ortiz mantiene en su hogar un huerto con distintas frutas y verduras que utilizan en sus platillos.

Siempre en su casa intentan tener un jardín y Dora Alicia Ortiz López relata que la idea de hacer crecer el huerto surgió a raíz de la pandemia y la necesidad de que sus tres hijos crearan una actividad y tuvieran un espacio dónde convivir al aire libre.

Ellos nos ayudaron a clavar los muros, sembrar la semilla de poco a poquito, siento que tengo mi rancho aquí”, expresa.

Con diversas plantas de ejotes enramadas menciona que crearon un techo sobre el huerto para que tuviera un efecto de invernadero natural y poder plantar hortalizas, ya que en la ciudad por el Sol no se pueden dar.

Familia Olivas Ortiz mantiene en su hogar un huerto con distintas frutas y verduras que utilizan en sus platillos. Foto. GH

Cuenta que cuando recién comenzaron a plantar los ejotes había muchas iguanas que en el verano se los comían y para dar una solución al problema decidió dejar algunas en las paredes para ellas.

Detrás de la casa hay monte, las iguanas que llegan nos ayudan porque se comen todos los animales, alacranes, arañas y todo eso”, detalla.

Una pequeña parte del jardín tiene diversos árboles de cítricos como limón y naranjas, los cuales decidieron plantar porque al llegar a ese domicilio sus hijos querían tener una casa de árbol, cuando crecieron instalaron enseguida una casita de madera.

En macetas tengo los cítricos, los sembramos y los regalamos a fundaciones, iglesias, etcétera, los hacemos desde las semillas, sembramos para poder regalar a otros, es como ayudar a la comunidad a crear oxígeno, un mejor ambiente”, agrega.

Una pequeña parte del jardín tiene diversos árboles de cítricos como limón y naranjas. Foto: GH

Rentan siempre sus domicilios para no quedar anclados a un solo lugar, explica, y si hay necesidad de moverse no dejan las emociones porque no es una casa de su propiedad.

Puedes buscar la casa que quieras, hacer tu vida, te cansas, te vas y vas creando historias, tratamos de formar un hogar, no tanto una casa porque el hogar te lo llevas a donde quieras”, añade.

Ella y su esposo además de ser terapeutas familiares tienen una organización que se llama Enfocando vidas, la cual dice que los lleva a vivir donde las personas los necesitan porque el trabajo que tienen lo pueden realizar en cualquier parte.

Nosotros nos quedamos en este lugar por el terreno, la casa no es muy grande pero el terreno sí y como a mi esposa le gusta, ella a donde llega transforma la tierra”, señala Sergio Arturo Olivas Molina, padre de la familia.

Para aportar al medio ambiente, Dora indica que deja un huerto en cada casa que rentan para que las personas que lleguen a ese lugar tengan un espacio con oxígeno.

Un árbol te da el 40% de oxígeno que el cuerpo necesita, ahorita a las personas enfermas de Covid, un patio con un árbol que tengan les ayuda muchísimo”, considera.

Los padres de familia remarcan que además del cuidado del medio ambiente, pretenden enseñar a sus hijos el valor de la paciencia y que como las plantas, todo tiene su proceso.

Ahorita el mundo nosotros mismos lo estamos destruyendo, ellos saben que con una planta que pongan están dando vida y les enseñamos mucho a que esto lo extiendan a la comunidad, a que puedan dejar algo cuando uno se vayan”, expresa.

Ejotes, limón, naranja valenciana, naranjitas, tomate cherry, papaya, melón, cilantro, perejil, albahaca, aguacate y chile serrano, son algunos de los vegetales que tienen en el jardín y el huerto de su actual hogar.

Exhorta a las personas a plantar en sus casas sus casas un árbol o incluso un pequeño huerto ya que los beneficios que da son más que solo ofrecer alimento a la familia.

Dora Alicia Ortiz López relata que la idea de hacer crecer el huerto surgió a raíz de la pandemia. Foto: GH

A detalle

En el jardín la familia adaptó un espacio con catres para dormir, pasar el tiempo, hacer lectura, tareas y cualquier cosa fuera de la casa.

Dora y Sergio desde aproximadamente seis años educan a sus hijos en casa, consideran importante aprender en la vida real lo que leen en los libros por lo que les enseñaron el experimento de plantar en un frasquito.

Dora Alicia Ortiz López, su esposo Sergio Arturo Olivas Molina y sus tres hijos Grace, Jared y Osmar tienen cinco años en su casa actual.

Tienen tantas plantas que ya no caben en su jardín por lo que constantemente regalan a instituciones y diferentes personas.